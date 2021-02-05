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【疫市營商】限聚令・棺木供應緊張法事從簡辦理　殯儀業：疫情下大家都勒緊褲頭

商管策略 09:14 2021/02/05

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香港新冠肺炎疫情反覆，經濟持續疲弱，市民消費意慾降低，更影響殯葬喪事安排。有從事殯儀服務的同業表示，經濟差加上社交距離限制，親屬多選擇從簡辦待經濟環境好轉才選擇後補程序等；當已故者出殯後親屬選擇在道院舉辦法事，惟限聚令關係，守法規的道院場館未必能安排事宜。

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承德殯儀負責人李祥表示：「本身殯葬程序具備細節、禮儀齊備（如：棺木）缺一便不可，每項環節和安排豐儉由人。」他又指，政府限聚令豁免殯儀館內辦理喪禮事宜，惟守法規的道院場館未必能安排事宜，故一般傳統喃嘸師傅因人數受限聚令影響，未能在道院和其他地方進行法事安排，工作編配安排暫緩好一段日子。

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根據第599G章 《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》的附表1—豁免群組聚集第9項列明：於喪禮上的群組聚集，或於哀悼或悼念尚未入土或火化的先人的任何其他場合上的羣組聚集，該等場合包括在先人離世的地點附近，或在其蒙受致命傷害的事發地點附近，為哀悼先人離世而舉行的祭祀或儀式。

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一般程序是部份殮房只可讓兩位親友觀看遺體，完成處理遺體程序，後安排簡短的瞻仰遺容，繼而蓋棺出殯，最後轉交火葬場處理。李祥透露：「疫情下醫院為最後防線，為著防疫避免工友受感染的情況，故部份醫院在程序安排上更小心，簡化瞻仰遺容及遺體化妝程序。」

新冠肺炎疫情下殯葬喪事的安排，親屬多選擇從簡辦理。李祥稱，大部分醫院均設禮堂做殯儀事宜（又稱：院祭），奈何疫情期間限聚令部分醫院也停止外借禮堂院祭，如親友慾借醫院禮堂作院祭之用，便「打亂陣腳」。

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去年新冠肺炎疫情疫情最嚴峻時政府曾實施出入境管制措施，國內廠房一度暫緩供應，殯儀業商會曾發通告指本港棺木供求緊張。李祥說，棺木供求到現階段來說非最緊張，可能當時緊張往後需求供應問題而已。因香港有棺木存貨，如指定選擇則需時間限制和配合，至於火葬場訂爐預約暫時穩定。

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Photo：Pexels、Jnzl's Photos@Flickr

撰文 : 鍾采餘

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