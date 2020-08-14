Ralph Lauren 都出型格口罩！過半 POLO 口罩收益將捐世衛

新冠肺炎疫情持續，知名服飾品牌 Ralph Lauren 亦推出 Polo Ralph Lauren 口罩系列，並預告會在 2020 年秋季真是推出！

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Ralph Lauren 今次一共推出兩款口罩，分別是提供多個款式選擇，印有 POLO 圖案的「Polo 布口罩（Polo Cloth Mask）」；以及 3 層設計總監附有濾層的「Polo 高過濾口罩（Polo High Filtration Mask）」。暫時，官方並未公佈口罩規格、價格等資料，但就強調此口罩並非醫療產品或個人防護裝備，不受 FDA 法規、EU/2017/745、EU/2016/425或WHO CPP所規範。

另外，官方就表明會將不少於百分之五十的口罩銷售金額捐給世界衛生組織的 COVID-19 團結應變基金。而台灣地區口罩銷售金額則會捐給台灣本地慈善機構。

【其他內容】 【開賣注意】屈臣氏 Level 3 口罩多貨到! 全港多間屈臣氏門市/官網同步有售

【其他內容】 【附結果全表】香港口罩防護力大測試 結果令人驚喜! 同場加映 K Kwong 口罩測試

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l