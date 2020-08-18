【疫市營商】疫情阻不了榴槤香？索價近700元一盒冰皮榴槤月餅有價有市

新冠肺炎疫情肆虐，市面蕭條，但仍有不少消費者樂意在節日裏花錢。近日有主打採用超高級榴槤為餡料的冰皮月餅發售，一盒索價近港幣 700 元，但仍有價有市。製造商表示看好港人的高消費市場，極品榴槤亦有不少人喜歡，所以無懼疫市大手從馬來西亞入貨。

「榴槤豬熊」創辦人顏珮婷笑道：「我和丈夫一直都很喜歡榴槤，亦經常去馬來西亞找優質榴槤品嚐。今年 8 月頭我和老公在香港某間餐廳用餐，突然間有陣很濃郁的榴槤香傳來。原來是我們鄰座有人在吃月餅。」

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▲ 冰皮月餅的皮加入可食用的竹炭粉來模擬黑刺榴槤，非常別致。

顏珮婷好奇下向對方查詢，原來對方是「翔馬座」食品公司港區負責人，對方正在吃的是來自馬來西亞的高級榴槤冰皮月餅，她忍不住問對方那裏可以購買這款月餅。但對方搖搖頭，指它是內銷的限量產品，全球只有馬來西亞有售。顏珮婷覺得這款 fusion 月餅大有可為，便決定大手購入，將限量 3,000 盒全數買下，實行在香港獨家發售。

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▲ 未來將推出的產品：「榴槤雪球」。

顏珮婷說：「它用上了冠軍級的黑刺貓山王。黑刺是一種比貓山王更珍貴的榴槤品種，馬來西亞每年才出產 200 噸，基本都是內銷的。在香港買黑刺非常昂貴，一顆要近 600 至 800 元，製造成冰皮月餅因為成本關係，價錢亦無法便宜。售價方面，1 盒港幣 698 元，買得多售價每盒可減。香港有不少人喜歡榴槤，相信這種用上這種頂級材料的榴槤冰皮月餅必然有市場。我們正利用不同渠道去推廣這款新產品，未來亦會和翔馬座達成更深入的合作，推出不同的榴槤產品。」

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