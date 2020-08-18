  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 08:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】疫情阻不了榴槤香？索價近700元一盒冰皮榴槤月餅有價有市

商管策略 07:46 2020/08/18

分享：

新冠肺炎疫情肆虐，市面蕭條，但仍有不少消費者樂意在節日裏花錢。近日有主打採用超高級榴槤為餡料的冰皮月餅發售，一盒索價近港幣 700 元，但仍有價有市。製造商表示看好港人的高消費市場，極品榴槤亦有不少人喜歡，所以無懼疫市大手從馬來西亞入貨。

「榴槤豬熊」創辦人顏珮婷笑道：「我和丈夫一直都很喜歡榴槤，亦經常去馬來西亞找優質榴槤品嚐。今年 8 月頭我和老公在香港某間餐廳用餐，突然間有陣很濃郁的榴槤香傳來。原來是我們鄰座有人在吃月餅。」

【相關文章】美食展延期提前推優惠　港產零食品牌谷網銷吸年輕客

冰皮月餅的皮加入可食用的竹炭粉來模擬黑刺榴槤，非常別致。

顏珮婷好奇下向對方查詢，原來對方是「翔馬座」食品公司港區負責人，對方正在吃的是來自馬來西亞的高級榴槤冰皮月餅，她忍不住問對方那裏可以購買這款月餅。但對方搖搖頭，指它是內銷的限量產品，全球只有馬來西亞有售。顏珮婷覺得這款 fusion 月餅大有可為，便決定大手購入，將限量 3,000 盒全數買下，實行在香港獨家發售。

【相關文章】【疫市營商】健身室復業無期　業主肯減一半租勝過政府資助

未來將推出的產品：「榴槤雪球」。

顏珮婷說：「它用上了冠軍級的黑刺貓山王。黑刺是一種比貓山王更珍貴的榴槤品種，馬來西亞每年才出產 200 噸，基本都是內銷的。在香港買黑刺非常昂貴，一顆要近 600 至 800 元，製造成冰皮月餅因為成本關係，價錢亦無法便宜。售價方面，1 盒港幣 698 元，買得多售價每盒可減。香港有不少人喜歡榴槤，相信這種用上這種頂級材料的榴槤冰皮月餅必然有市場。我們正利用不同渠道去推廣這款新產品，未來亦會和翔馬座達成更深入的合作，推出不同的榴槤產品。」

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 陳文政

相關文章

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍　外國人信香港出品質素
2020/08/14
【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍　外國人信香港出品質素
【疫市營商】4成美國商會會員對香港營商前景悲觀　近4成公司擬撤離香港
2020/08/16
【疫市營商】4成美國商會會員對香港營商前景悲觀　近4成公司擬撤離香港
商業營銷 月餅 榴槤 香港 馬來西亞 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【疫市營商】日本老字號「露營界LV」捱過疫市　銷售額連續7年增長兼開主題樂園
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹