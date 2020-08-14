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【疫市營商】業主疫市加租5成　旺角特色手工啤酒吧無奈結業

業界頭條 20:02 2020/08/14

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新冠肺炎肆虐，旺角吉舖處處，不少業主寧願劈租都要留下租戶共渡時艱，但竟有業主逆市下「企硬」加租 50%，租戶只好無奈離場。

位於旺角黑布街的「TAP The Ale Project」（TAP）在 2014 年開業，是最本港老牌手工啤酒酒吧之一，當時黑布街只有甜品店、雞煲店等食店，人流不多，以「隱世小店」形容也不過份；自從 TAP 開業後就令黑布街生色不少，加上手工啤熱潮與起，當地酒吧愈開愈多，到 2020 年黑布街已有 5 間酒吧，人流絡繹不絕。

【相關文章】健身室復業無期　業主肯減一半租勝過政府資助

TAP The Ale Project 宣布結業。

TAP 近日宣布，由於業主堅持加租 50%，店舖將於 9 月 7 日結業，店主 James Ling 說：「業主不願跟我們談，非常強硬要加 5 成租。我們本身舖租並非過低，同一條街有比我們便宜的也有比我們貴租的，所以加 5 成租我們真的沒法答應。」

通常這種「加租變相迫遷」情況都是業主找到了下個租戶才會發生，但業主原來正將舖位放盤，顯然是想在新冠肺炎疫情下尋找肯付平均租金高 5 成的租戶，令 James 百思不得其解。

【相關文章】新冠肺炎疫情反底限聚令或收緊　食肆：早已習慣轉策略推廣

TAP 主打手工啤酒。

TAP 是黑布街酒吧「開荒牛」，手工啤酒酒吧的先峰，可謂見證著行業起跌。事實上，TAP 並非香港首間手工啤酒酒吧，只是比他開得早的手工啤酒酒吧基本上已捱不住而關門大吉。TAP 近年愈做愈好，甚至帶旺整條黑布街的人流，可惜仍難逃卸磨殺驢的命運。 

【相關文章】疫情波及街市・大牌檔　店主：繼續開檔只為熟客

TAP 有多款美食，深受酒友歡迎，在旺角擁有頗大名氣。

雖然店舖要結業，但 James 正密鑼緊鼓在同區尋找新舖位。他指出，現時旺角的選擇非常多，用之前的租金甚至能談到旺角中心找舖位。他說：「最希望的都是在起步點的地區再次營業，但未必能夠再找到黑布街這麼特別的地方了。當時決定在黑布街開酒吧，是喜歡它旺中帶靜，。現在或者可以傾到旺區舖位，但太過熱鬧我們反而不會選。可能現在能低價進駐旺區，但我覺得最重要的還是找到夾到我們啤酒感覺的地方。」

裝修、申請牌照等程序要花不少時間，James 表示 TAP 最快也要明年初才能重開。

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撰文 : 陳文政

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