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【香港製造】正版授權Miffy交叉兔多色口罩! 香港藥房預告即將推出?

行內熱話 19:32 2020/08/14

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近來香港有口罩廠，推出卡通人物口罩，例如早前 H Plus Mask 就推出 LINE FRIENDS WITH H-PLUS BROWN 口罩(按此瀏覽詳情)。如果閣下愛 Miffy 兔的話，今次東興大藥房將推出的口罩，就可能是你的一杯茶。

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Miffy 公仔

東興大藥房在 FB 表示，正在準備推出採用 Miffy 兔作主題設計的口罩。早前藥房表示已獲正版授權，所以計劃推出口罩。藥房更提供更多口罩資料，首先口罩將是香港製造，比現時不少卡通口罩在中國製造，可能更有信心保證。

日本廠商推出的 Miffy 口罩

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雖然店方未公布口罩設計，但應該是把 Miffy 兔理印在口罩表面上，即類似 LINE FRIENDS WITH H-PLUS BROWN 口罩般。更新:店方已公開初步圖案設計，為彩色 Miffy 兔口罩，超正呀!



顏色方面，現時店方正收集用戶意見，店方計畫提供的顏色包括:

1.白色加壓印
2.淺粉紅色加壓印
3.淺黃色加壓印
4.淺粉紫色加壓印
5.以上全部顏色

根據初步用戶的回應，大多選擇 「5」，即提供 4 種顏色選擇。暫時店方尚未公開口罩防護規格和售價等資料，大家拭目以待。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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