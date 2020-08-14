【香港製造】正版授權Miffy交叉兔口罩! 香港藥房預告即將推出?

近來香港有口罩廠，推出卡通人物口罩，例如早前 H Plus Mask 就推出 LINE FRIENDS WITH H-PLUS BROWN 口罩(按此瀏覽詳情)。如果閣下愛 Miffy 兔的話，今次東興大藥房將推出的口罩，就可能是你的一杯茶。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

▲ Miffy 公仔

東興大藥房在 FB 表示，正在準備推出採用 Miffy 兔作主題設計的口罩。早前藥房表示已獲正版授權，所以計劃推出口罩。藥房更提供更多口罩資料，首先口罩將是香港製造，比現時不少卡通口罩在中國製造，可能更有信心保證。

▲ 日本廠商推出的 Miffy 口罩

【其他內容】【3E>99%!】白元快適口罩 百佳快閃良心價賣 $69.9盒/30個

雖然店方未公布口罩設計，但應該是把 Miffy 兔理印在口罩表面上，即類似 LINE FRIENDS WITH H-PLUS BROWN 口罩般。更新:店方已公開初步圖案設計，為彩色 Miffy 兔口罩，超正呀!





顏色方面，現時店方正收集用戶意見，店方計畫提供的顏色包括:



1.白色加壓印

2.淺粉紅色加壓印

3.淺黃色加壓印

4.淺粉紫色加壓印

5.以上全部顏色



根據初步用戶的回應，大多選擇 「5」，即提供 4 種顏色選擇。暫時店方尚未公開口罩防護規格和售價等資料，大家拭目以待。

【其他內容】 【開賣注意】屈臣氏 Level 3 口罩多貨到! 全港多間屈臣氏門市/官網同步有售

【其他內容】 【附結果全表】香港口罩防護力大測試 結果令人驚喜! 同場加映 K Kwong 口罩測試

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l