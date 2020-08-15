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【疫市營商】不敵歷史洪流還是新冠肺炎？2020上半年老字號結業食店一覽

行內熱話 19:17 2020/08/15

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牛頭角茶餐廳蘭香園在 1969 年開業，逾 50 年歷史的「牛頭角茶餐廳蘭香園」靠多年來口碑屹立至今；近日在店舖張貼告示，因租約期滿將於8月17日正式結業。

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九龍城公和荳品廠在 1960 年開店，早前宣布於 9 月正式榮休。公和豆腐花、豆製品相當出色，百年老字號因此而聞名。

合興粉麵家與鄰近 3 間粉麵店早期在觀塘裕民坊愛圍巷內街，專賣牛雜名（牛雜巷），熟悉觀塘的人、街坊和學生得悉這條「牛雜巷」。合興粉麵家的牛腩粉麵，早在 1965 年創立於今年 4 月 26 日晚正式結業，牛雜聞名、手打墨丸也十分出色。

荃灣路德圍雄記粉麵開業 30 年，於今年 3 月 30 日結業，主打魚肉，春卷遠近馳名。

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逾90年歷史的「蛇王二」於今年4月底正式榮休。據說先在上環文咸東街開業，80年代才搬進銅鑼灣波斯富街。「蛇王二」過去接待不少名人和港星，主打是蛇羹、招牌菜式是鴨膶腸，燒味飯和燉湯深受食客歡迎。

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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