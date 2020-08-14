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【有屈臣氏口罩賣】返工放工都可買口罩! 港鐵車站設多部口罩自動售賣機

業界頭條 17:59 2020/08/14

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港鐵表示，將於多個車站設立口罩自動售賣機，方便市民買口罩。  

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港鐵指今個月會陸續在 14 個車站中，增設口罩自動售賣機。即日起已經有兩部分別位於九龍塘站和調景嶺站的口罩機投入服務。設有口罩自動售賣機的車站如下:

九龍塘站、沙田站、大學站、沙田圍站、石門站、大水坑站、第一城站、紅磡站、尖東站、天水圍站、將軍澳站、調景嶺站、寶琳站、西營盤站

屈臣氏口罩機

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 雖然港鐵沒有透露口罩自動售賣機會發售那一個品牌的口罩，但在港鐵提供的照片可見，應是會發售屈臣氏口罩和愛的家口罩。

愛的家口罩機

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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