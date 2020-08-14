【附購買連結】masklab 今晚開賣新款晚霞漸層口罩 迷彩口罩同步減價 售$88盒起

近來港廠 masklab 的出品極受用戶歡迎，今日又有新款口罩賣!

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廠方表示，今晚 8 時將發售新推出的晚霞漸層口罩，此口罩採用半藍半紅的漸層設計，呈現出一個前衛、時尚的感覺。這款最新推出的漸層款口罩達到歐盟最高級別 EN14683 Type IIR(規格詳情按此)。另外，廠方上個月在 Nelson Labs 進行的 PFE 報告，結果亦顯示達到 99%。廠方會同一時間會推出 25 片獨立包裝和 50 片非獨立包裝。

售價方面，特別印刷款外科口罩原價為 $158/$98（50入/25入獨立），但今次會以特價 $148/$88 發售，迷彩款亦會同時減價。

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▲ masklab口罩新款

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▲ masklab口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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