【疫市營商】客運量大跌　澳洲航空售賣機上餅乾・茶包尋新出路

新冠肺炎疫情重創全球航空需求，航空公司都要想盡辦法度過疫情。航班停飛同時衍生機上食品過剩的情況，澳洲航空（Qantas Airways）為了解決此問題，推出銷售方案售賣機上的餅乾及茶包，成為公司在疫情下的新出路。

網上售賣機上用品以彌補成本

《彭博》報道，疫情期間澳洲的國際航班及大部分國內航班暫停飛行。澳航早前表示，現時他們有成千上萬的零食、茶包等贈品無法在機上派發。因此，他們為無法旅遊的旅客推出項銷售方案，旅客可以 25 澳元（約港幣 138 元）的價格，購買最多 10 包的經典贈品，包括 12 塊朱古力餅乾、1 套睡衣，以及頭等艙乘客才能吃到的煙燻杏仁，套裝可在澳航網上商店買到。公司指，自動售賣機上用品主要是為了彌補成本，而非賺錢。

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▲ 旅客可以以 25 澳幣（約138港元）的價格，購買包括朱古力餅乾、1 套睡衣，以及頭等艙乘客才能吃到的煙燻杏仁等

航班恢復無期 裁員集資解困

公司預計未來 1 年國際航線不會大幅恢復，6 月時決定裁員至少 6,000 人，相當於員工總數約 2 成，並計劃集資最多 19 億澳元（約港幣 101.3 億元)。同時，澳航旗下的廉航捷星亞洲航空（Jetstar Asia Airways）宣布將裁減 26% 的人手，即約 180 人。

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Photo：Qantas、James St. John@Flickr