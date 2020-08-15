  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 04:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】客運量大跌　澳洲航空售賣機上餅乾・茶包尋新出路

商管策略 13:45 2020/08/15

分享：

新冠肺炎疫情重創全球航空需求，航空公司都要想盡辦法度過疫情。航班停飛同時衍生機上食品過剩的情況，澳洲航空（Qantas Airways）為了解決此問題，推出銷售方案售賣機上的餅乾及茶包，成為公司在疫情下的新出路。

網上售賣機上用品以彌補成本

《彭博》報道，疫情期間澳洲的國際航班及大部分國內航班暫停飛行。澳航早前表示，現時他們有成千上萬的零食、茶包等贈品無法在機上派發。因此，他們為無法旅遊的旅客推出項銷售方案，旅客可以 25 澳元（約港幣 138 元）的價格，購買最多 10 包的經典贈品，包括 12 塊朱古力餅乾、1 套睡衣，以及頭等艙乘客才能吃到的煙燻杏仁，套裝可在澳航網上商店買到。公司指，自動售賣機上用品主要是為了彌補成本，而非賺錢。

【相關文章】航空業當災國泰半年蝕98億　台灣廉航推「微旅行」救市

旅客可以以 25 澳幣（約138港元）的價格，購買包括朱古力餅乾、1 套睡衣，以及頭等艙乘客才能吃到的煙燻杏仁等

航班恢復無期 裁員集資解困

公司預計未來 1 年國際航線不會大幅恢復，6 月時決定裁員至少 6,000 人，相當於員工總數約 2 成，並計劃集資最多 19 億澳元（約港幣 101.3 億元)。同時，澳航旗下的廉航捷星亞洲航空（Jetstar Asia Airways）宣布將裁減 26% 的人手，即約 180 人。

【相關文章】疫情改變旅遊業格局？商務出差消失　本地遊・虛擬旅遊興起

【相關文章】載貨好過載人？中華航空靠貨運業務疫情純利逾6億

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：Qantas、James St. John@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】東京秋葉原現店舖結業潮？SEGA秋葉原2號館8月底結束
2020/08/03
【疫市營商】東京秋葉原現店舖結業潮？SEGA秋葉原2號館8月底結束
【疫市營商】訪日旅客絕跡收入仍創10年新高　驚安之殿堂母公司利潤503億元
2020/08/16
【疫市營商】訪日旅客絕跡收入仍創10年新高　驚安之殿堂母公司利潤503億元
商業營銷 疫情 裁員 廉航 航空業 新冠肺炎疫情 客運量 澳洲

上一篇文章

【疫市營商】訪日旅客絕跡收入仍創10年新高　驚安之殿堂母公司利潤503億元

下一篇文章

【管理Tips】Facebook・Twitter 永久在家工作好易學？3大管理改革模式免出錯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹