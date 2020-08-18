【開賣注意】屈臣氏 Level 3 口罩有貨到! 官網即時有售

今日屈臣氏網店突發開售 Level 3 口罩。

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今日下午 2 時，官方網店有屈臣氏 Level 3 口罩發售，按此購買。



屈臣氏 Level 3 口罩售價為 $109/30個 (易賞錢價)，獨立包裝。 屈臣氏 Level 3 口罩的規格資料，可按此瀏覽。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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