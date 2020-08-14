【開賣注意】屈臣氏 Level 3 口罩多貨到! 全港多間屈臣氏門市/官網同步有售

今日是星期五，是屈臣氏 Level 3 口罩主力返貨的日子。

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今午開始，不少屈臣氏分店已有屈臣氏 Level 3 口罩發售。 有網民在 FB 群組報料，當中有貨發售的屈臣氏分店，包括: 葵芳葵豐街、Megabox、大圍火車站、灣仔軒尼詩道、上水地鐵站、旺角富時中心、又一城、佐敦新樂酒店旁、荷里活廣場、元朗教育路、香港站、西環、東涌、尖沙咀碼頭星光行、屯門市廣場2期、卓爾居、屯門建生邨、弼街、必嘉街、沙田廣場和上水中心屈臣氏分店等等。

同時，下午 2 時官方網店都有發售屈臣氏 Level 3 口罩，至 3 時仍有貨發售。(按此購買)

▲ 屈臣氏 Level 3 口罩已到貨(網民圖片)

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屈臣氏 Level 3 口罩售價為 $109/30個 (易賞錢價)，獨立包裝。 屈臣氏 Level 3 口罩的規格資料，可按此瀏覽。另外，亦有方法可預訂屈臣氏 Level 3 口罩，不用四處搵、不需鬥搶，按此瀏覽詳情。

▲ 屈臣氏 Level 3 口罩已到貨(網民圖片)

注意各店返貨時間不同，亦不時每間分店都有返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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