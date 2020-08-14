  • 32°C
香港時間 : 2020814日 (五) 15:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】日本藥妝店松本清純利跌逾4成　不靠內地客靠本地住宅店頂住

商管策略 11:19 2020/08/14

分享：

日本旅遊業受新冠肺炎疫情重創，連帶當地藥妝零售業也受到衝擊。深受不少中國遊客歡迎的藥妝零售連鎖企業松本清（Matsumotokiyoshi），在疫情期間集團純利比去年同期比下跌 40.5%，當中集團毛利率最高的化妝品銷售額亦下跌 23%。

無遊客居民少外出雙重打擊

松本清表示，由於外國遊客大幅減少、店鋪營業時間縮短及本地消費者減少外出，導致集團銷售額下跌，集團 5 月約有 50 間店鋪停業。據集團最新公布的業績顯示，集團銷售額下跌 9.8%，為 1,316.14 億日圓（約港幣 95 億 4,615 萬元）；純利大跌 40.5%，為 38.76 億日圓。現時松本清在日本共有 1,726 間分店、泰國有 32 間分店及台灣有 12 間分店。

【相關文章】訪日旅客絕跡收入仍創10年新高　驚安之殿堂母公司利潤503億元

【相關文章】日本珍珠奶茶店倒閉潮？台灣古早味蛋糕帶起「珍奶熱潮2.0」反攻疫市

郊區門市生意反增 拓展海外市場

雖然松本清是日本藥妝零售的龍頭之一，店鋪布局卻令集團銷售額下跌。集團大部分店鋪開在繁華的鬧市區，但在遊客和本地顧客減少的情況下，導致這些店舖的生意大受打擊。相反，開設在住宅區的門市在新冠肺炎疫情期間生意反而上升。松本清提到，期內集團郊外型店舖的銷售業績良好，特別是食品、口罩及除菌產品。

海外市場方面，松本清 2018 年在台灣登陸，目前在天貓開設跨境電貿官方店鋪，並計劃在香港及越南開設門市。

【相關文章】東京秋葉原現店舖結業潮？SEGA秋葉原2號館8月底結束

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：KUROMON MARKET、Wikipedia

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】大金・任天堂受惠宅經濟　新冠肺炎疫情日本企業大洗牌！
2020/07/31
【疫市營商】大金・任天堂受惠宅經濟　新冠肺炎疫情日本企業大洗牌！
【良心企業】日本版「太陽馬戲團」疫情不裁員　休演期鼓勵員工增值兼8月復出
2020/08/05
【良心企業】日本版「太陽馬戲團」疫情不裁員　休演期鼓勵員工增值兼8月復出
疫情 商業營銷 市場拓展 電子商貿 零售 業績公布 醫護健美用品 日本 化粧美容股

上一篇文章

【疫市營商】健身室復業無期　業主肯減一半租勝過政府資助

下一篇文章

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍　外國人信香港出品質素
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹