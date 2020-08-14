日本旅遊業受新冠肺炎疫情重創，連帶當地藥妝零售業也受到衝擊。深受不少中國遊客歡迎的藥妝零售連鎖企業松本清（Matsumotokiyoshi），在疫情期間集團純利比去年同期比下跌 40.5%，當中集團毛利率最高的化妝品銷售額亦下跌 23%。

無遊客居民少外出雙重打擊

松本清表示，由於外國遊客大幅減少、店鋪營業時間縮短及本地消費者減少外出，導致集團銷售額下跌，集團 5 月約有 50 間店鋪停業。據 集團最新公布的業績顯示，集團銷售額下跌 9.8%，為 1,316.14 億日圓（約港幣 95 億 4,615 萬元）；純利大跌 40.5%，為 38.76 億日圓。現時松本清在日本共有 1,726 間分店、泰國有 32 間分店及台灣有 12 間分店。

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郊區門市生意反增 拓展海外市場

雖然 松本清是 日本藥妝零售的龍頭之一，店鋪布局卻令集團銷售額下跌。集團大部分 店鋪開在繁華的鬧市區，但在遊客和本地顧客減少的情況下，導致這些店舖的生意大受打擊。相反，開設在住宅區的門市在新冠肺炎疫情期間生意反而上升。松本清提到，期內集團郊外型店舖的銷售業績良好，特別是食品、口罩及除菌產品。

海外市場方面，松本清 2018 年在台灣登陸，目前在天貓開設跨境電貿官方店鋪，並計劃在 香港及越南開設門市。

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Photo：KUROMON MARKET、Wikipedia