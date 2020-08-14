【管理Tips】Facebook・Twitter 永久在家工作好易學？3大管理改革模式免出錯

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在家工作（work from home）成為新冠肺炎疫情下工作的新常態，Facebook、Twitter 等知名科技企業開始為員工提供永久在家工作的選項，而 Google 最近也將員工在家工作的期限，再度延長至明年 7 月。在家工作改變職員工作模式以至企業管理模式，所以企業管理層需留意以下 3 大改變。
混合工作成主流 增加企業運作彈性
波士頓諮詢公司 (BCG）報告顯示，企業預期未來會有 40% 員工實行遙距工作，37% 企業則採取混合式工作型態（實體加遠端)。即使遙距工作在新冠肺炎疫情之下能夠普及，但在疫情過後，遙距工作仍不會取代實體工作，反而會融入日常生活。
不過，每個工種的實際工作都有差異，是否需要進入辦公室，需視乎工作內容。未來，或許只有與客戶互動、面對面互動與創新等工種，才需要用到辦公室。在不用開會、不用團隊協作的時間，員工都能自己彈性選擇是否需要在家工作、安排混合工作行程。當員工採取遙距混合實體的工作型態，企業的管理者也無法沿用舊有的方式管理員工。
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高層需改變管理方式
針對團隊中的成員，管理者也需要花時間進行個別指導。例如，某個在家工作同時要照顧年幼子女的員工，主管應不要隨時聯繫，採取高度信任管理，讓員工靈活安排工作與家庭間的分配時間；反之，另一位因為不諳社交而選擇在家工作的員工，或許就需要主管恆常聯絡，來獲得工作上的信心及動力。
在實體混合遠端的新工作型態下，企業主管得花更多心思了解每位僱員的工作需求，並施予各自適合的管理方式，以帶動團隊的整體工作表現。
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5 大領域迎戰混合工作模式
波士頓諮詢公司的報告列出 5 大領域，讓企業更有方向做好未來混合工作模式的準備：
（1）建立常規、工具與能力：
因疫情需轉為在家工作，企業應了解哪些工具對遠端工作有效。透過這次經驗，企業可選出有效的網上工具，以及辨識適合遙距工作的員工，協助制定未來的新工作新冠肺炎常態；
（2）網絡安全與內部資料安全：
當員工開始使用網絡在家工作時，受到外部網絡攻擊的風險會增加，所以企業需要增加網絡安全與資料安全的投資，建立安全遙距工作環境；
（3）指導與發展：
主管可利用合適的時機，可以是視像會議的完結前，或某個辦公時間，激勵與關心員工，確認他們有適當的職業發展
（4）生產力與績效管理：
在辦公室坐著不代表這個員工認真工作，相反在家工作也不代表偷懶。當遠端工作成為常態，企業應該有合適的遠端工作績效評估機制，來與實體工作的員工比較，繼而進行升遷、加薪等決策；
（5）招聘與上任：
在招聘職位時，人事部可嘗試網上面試、遊戲化評估的方式，來觀察應徵者能否適應企業混合式工作的型態；
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Photo：pexels、Victoria Pickering
撰文 : 廖淑瑩