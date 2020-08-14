【管理Tips】Facebook・Twitter 永久在家工作好易學？3大管理改革模式免出錯

▲ 管可利用合適的時機，可以是視像會議的完結前，或是某個辦公時間，來激勵與關心員工

在家工作（work from home）成為新冠肺炎疫情下工作的新常態，Facebook、Twitter 等知名科技企業開始為員工提供永久在家工作的選項，而 Google 最近也將員工在家工作的期限，再度延長至明年 7 月。在家工作改變職員工作模式以至企業管理模式，所以企業管理層需留意以下 3 大改變。

混合工作成主流 增加企業運作彈性

波士頓諮詢公司 (BCG）報告顯示，企業預期未來會有 40% 員工實行遙距工作，37% 企業則採取混合式工作型態（實體加遠端)。即使遙距工作在新冠肺炎疫情之下能夠普及，但在疫情過後，遙距工作仍不會取代實體工作，反而會融入日常生活。

不過，每個工種的實際工作都有差異，是否需要進入辦公室，需視乎工作內容。未來，或許只有與客戶互動、面對面互動與創新等工種，才需要用到辦公室。在不用開會、不用團隊協作的時間，員工都能自己彈性選擇是否需要在家工作、安排混合工作行程。當員工採取遙距混合實體的工作型態，企業的管理者也無法沿用舊有的方式管理員工。

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▲ 在不用開會、不用團隊協作的時間，員工都能自己彈性選擇是否需要在家工作員工都能自己彈性選擇是否需要在家工作、安排混合式工作行程

高層需改變管理方式

針對團隊中的成員，管理者也需要花時間進行個別指導。例如，某個在家工作同時要照顧年幼子女的員工，主管應不要隨時聯繫，採取高度信任管理，讓員工靈活安排工作與家庭間的分配時間；反之，另一位因為不諳社交而選擇在家工作的員工，或許就需要主管恆常聯絡，來獲得工作上的信心及動力。

在實體混合遠端的新工作型態下，企業主管得花更多心思了解每位僱員的工作需求，並施予各自適合的管理方式，以帶動團隊的整體工作表現。

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5 大領域迎戰混合工作模式

波士頓諮詢公司的報告列出 5 大領域，讓企業更有方向做好未來混合工作模式的準備：

（1）建立常規、工具與能力：

因疫情需轉為在家工作，企業應了解哪些工具對遠端工作有效。透過這次經驗，企業可選出有效的網上工具，以及辨識適合遙距工作的員工，協助制定未來的新工作新冠肺炎常態；

（2）網絡安全與內部資料安全：

當員工開始使用網絡在家工作時，受到外部網絡攻擊的風險會增加，所以企業需要增加網絡安全與資料安全的投資，建立安全遙距工作環境；

（3）指導與發展：

主管可利用合適的時機，可以是視像會議的完結前，或某個辦公時間，激勵與關心員工，確認他們有適當的職業發展

▲ 管可利用合適的時機，可以是視像會議的完結前，或是某個辦公時間，來激勵與關心員工

（4）生產力與績效管理：

在辦公室坐著不代表這個員工認真工作，相反在家工作也不代表偷懶。當遠端工作成為常態，企業應該有合適的遠端工作績效評估機制，來與實體工作的員工比較，繼而進行升遷、加薪等決策；

（5）招聘與上任：

在招聘職位時，人事部可嘗試網上面試、遊戲化評估的方式，來觀察應徵者能否適應企業混合式工作的型態；

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Photo：pexels、Victoria Pickering