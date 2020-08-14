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【附結果全表】香港口罩防護力大測試 結果令人驚喜! 同場加映 K Kwong 口罩測試

行內熱話 04:16 2020/08/14

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香港口罩廠愈來愈多，現時已超過 100 間，市售的港產口罩良莠不齊。但對一般人而言，卻無法得知口罩的防護質素，尤其是賣街版本。早前口罩銷售平台口罩蒙面俠，透過香港用戶提供、在市場購得的部分港產口罩進行 PFE 和呼吸壓差等測試，最近又推出最新的報告。

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TSI 8130A 測試儀器

口罩蒙面俠表示，在口罩測試中是採用的 TSI 8130A 測試儀器，考驗各港產口罩的防護能力。(詳細的測試方法和結果解讀可按此瀏覽)。今次的測試報告中(按此)，不但有口罩蒙面俠自己的測試結果，同時亦加入早前 K Kwong 同樣藉 SI 8130A 測試儀器對部分口罩的測試結果作比較。

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K Kwong 藉 SI 8130A 測試儀器對口罩作評測

口罩蒙面俠指，早前也曾使用 TSI 8130A 進行口罩測試，如對比K Kwong 的測試結果，可見兩個結果的表現大致相同。(廠商推出新口罩作測試除外，下圖***註)

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在該平台最新測試中，亦繼續加入新的港產口罩款式作測試，結果如下。

從在今次結果中，救世立體口罩壓過上回測試最佳的 V99，成為最後大贏家。其餘各港產的口罩表現亦不錯，只有少部分有一點注意的地方。 

但用戶要注意，上述測試是倚重 SI 8130A 測試儀器進行快速測試，結果可能未如 SGS /Nelson Lab 等嚴謹。加上測試排名準則亦不明確，未知以那些評分比重作排名。今次結果有部分口罩品牌沒有提供全名，令人難以得知是測試那一款口罩。因此此測試結果只可供參考，或難以代表口罩的真實防護表現。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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