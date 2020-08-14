打工仔 4 個月無返公司 竟然無人知糧照出 睇錯更表誤以為日日 WFH！

新冠肺炎疫情全球大流行，不少公司均推行「在家工作 Work From Home（WFH）」，以減少員工外出，減低染疫的機會。

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最新網上討論區一名網民以「好不安！ WFH 到老細同事唔記得咗我」為題，指自己任職的公司於年頭便開始在家工作的工作模式，員工每個月需自行查看更表，看看哪一天需要回公司上班。不過，該名網民自 4 月起發現更表每次均安排自己在家工作，但近期他再仔細留意更表後才發現自己一直也看錯資料，即已經「自製」近 4 個月的在家工作，但途中竟無人發現他沒有上班，所以得知實情後，馬上在討論區向一眾網民求救指：「我宜家應唔應該即刻番工？」

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樓主指公司自年頭開始便開始 WFH，每個月會有更表輪流安排每人要回公司上班的日子，每人大概有 3 日左右，而在早前 3 月疫情變得嚴重時，公司便宣布每 Team 每月會有數名員工可暫時一直 WFH。而樓主指 4 月他便成為 team 內可以整個月 WFH 的人，他直指：「咁我就好開心啦，日日打機睇戲玩手機，間唔中聽下個電話」，到 5 月他查看更表時發現居然還是自己可以整個月在家工作，所以他便繼續打機睇戲玩手機，連電話也甚少收到。如是者，6 月還是樓主被安排在家工作，但他已感無聊，公司的 WhatsApp 群組內，只見同事談論公事。到 7 月，他已準備好回公司上班之際，結果一看更表，還是自己被安排在家工作，而 8 月情況如是，不過近日他細想之下深感「唔對路」，所以仔細一看更表，便「中招啦」！

由於樓主任職的公司人數較多，更表上人名眾多，所以原來樓主只是 4 月被安排在家工作，之後因名單上有同事離職，而碰巧 「Vacant」與「WFH」同樣會顯示為空白，導致樓主自製了數月的 WFH，但居然無人發現。樓主得知真相後大感驚慌，詢問網民「應唔應該即刻返工」，並指「腦細唔好炒我」。

樓主可以連續在家工作數月相信是不少打工仔的願望，所以帖文引來大量網民留言，不少網民關心樓主沒被發現「曠工」，那麼是否有如期收到工資，而樓主則回應指「出糧出足，7月花紅都有」。對此，不少網民大感羨慕，並指「有出糧咪得囉」、「有糧出就繼續唔好返 搵定返新工」、「搵第二份工返 收兩份糧」、「或成最後嬴家,去到 60 歲退休都仲出緊糧」。

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