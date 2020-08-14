【一盒齊5色】適合男女使用! MEDEIS 多色Lv2口罩 售$158/50個

莎莎香港表示，今日將開賣 MEDEIS JOYFUL/URBAN 多色口罩。

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MEDEIS JOYFUL 多色口罩每盒提供 5 款不同的簡約百搭色系選擇，方便用戶配合不同的穿著打扮。URBAN 則是深色工業風色系口罩。此2 款口罩除全線莎莎香港門市外，莎莎網店同步發售。

▲ MEDEIS JOYFUL 口罩

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MEDEIS JOYFUL/URBAN 口罩規格



-ISO13485醫療工廠系統管理證書

-SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%

-ASTM F2100 Level 2

-EN 14683：2019 Type IIR

-6mm扁耳繩，無束縛感覺

-尺寸: 175mm x 95mm 成人

-一盒50個，非獨立包裝

售價:$158/盒

買2盒或以上享有9折

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▲ MEDEIS URBAN 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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