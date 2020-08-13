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【疫市營商】4成美國商會會員對香港營商前景悲觀　近4成公司擬撤離香港

行內熱話 20:49 2020/08/13

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香港美國商會（American Chamber of Commerce in Hong Kong）調查顯示，關於「港區國安法」覆蓋範圍和執法的細則，56% 受訪會員認為很多執法上的細則模棱兩可；25% 受訪會員認為有些執法細則「模棱兩可」；8% 則認為執法上沒有模棱兩可。該會上月曾訪問會員，結果超過 ４ 成會員對「港區國安法」實施嚴重關注。

【相關文章】 產地來源證「Hong Kong」標籤就「中國製造」？冠華食品：消費者混淆應給予知情權

至於對香港營商前景感到期望，43.51% 受訪會員對香港營商前景悲觀；31.82% 受訪會員對香港短期前景持樂觀態度，長遠而言感到悲觀；10.39% 會員對香港短期前景持樂觀態度，長遠而言感到悲觀；僅 14.29% 會員對香港前景完全樂觀。

【相關文章】 港產貨品需列「中國製」影響微？本地產品開發商：關稅戰打擊更大

對會否撤出香港，美國商會最新調查結果顯示，61% 企業不會將資金、資產或業務撤離香港；32%企業考慮中、長期內撤離香港，6%則表示或在短期內撤離香港；相比 6 月份調查結果顯示，有企業考慮離開香港的趨勢，但個人考慮離開的比率更大，調查指 5/6 美國公司考慮中長期內將資金、資產或業務撤出香港。

香港美國商會調查於 8 月 7 日至 11 日進行，獲得 154 個回覆，即佔約其 13% 會員。

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Photo：Pexels、何志衡

撰文 : 鍾采餘

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