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【附購買詳情】台灣中衛 CSD 限量版星空雪花醫療口罩 縱橫遊竟有得賣!

行內熱話 21:18 2020/08/13

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縱橫遊近來變成網購平台，發售口罩數量亦愈來愈多。今次店方更發售台灣中衛 CSD 限量版星空雪花醫療口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

台灣中衛星空雪花醫療口罩亦近來十分搶手的口罩，但今次縱橫遊開價 $298盒/30個，就似乎貴了一點。在網上其他網店，也售 $200 樓下。加上縱橫遊也是期貨，不是現貨，就更不值得了。

【3E>99%!】白元快適口罩 百佳快閃良心價賣 $69.9盒/30個

台灣中衛 CSD 限量版星空雪花醫療口罩

台灣中衛CSD 星空雪花醫療口罩規格 

-由擁有73年歷史的醫療用品品牌出產，根據實驗測試，有效過濾95%以上粉塵、細菌，並防止飛沫傳染
-成人Size：175mm x 95mm
-材質：聚丙烯不織布PP、熔噴不織布(Melt-blown)、PET水針不織布
-外層：PP不織布，防潑水、阻隔有病源的飛沫或血液附著
-中層：高密度的熔噴不織布，附加特殊靜電處理 可有效將3μm以上的細菌、粉塵、灰塵和過敏原粒子吸附與阻隔
-內層：PP不織布，防潑水、阻隔有病源的飛沫或血液附著 

售價:$298

【附購買連結】日本推吹奏者專用口罩 Silica Clean Mask 特設開關口方便吹奏

口罩領取日期
成功訂購後，會收到「成功提交」的電郵，10月29日起憑電郵前往尖沙咀分行/銅鑼灣分行領取

尖沙咀分行：廣東道 28 號力寶太陽廣場 7/F (DFS 免稅店旁邊入口上電梯再轉升降機)
銅鑼灣分行：百德新街恆隆中心 7/F (銅鑼灣港鐵站 E 出口)

口罩購買網址<<<

台灣中衛 CSD 限量版星空雪花醫療口罩

 

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【其他內容】 【附購買連結】BFE/PFE≥ 99%! 獅子山口罩桃紅色/紫色新品上市 獨立包裝現貨售$69/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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