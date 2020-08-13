【附購買詳情】台灣中衛 CSD 限量版星空雪花醫療口罩 縱橫遊竟有得賣!

縱橫遊近來變成網購平台，發售口罩數量亦愈來愈多。今次店方更發售台灣中衛 CSD 限量版星空雪花醫療口罩。

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台灣中衛星空雪花醫療口罩亦近來十分搶手的口罩，但今次縱橫遊開價 $298盒/30個，就似乎貴了一點。在網上其他網店，也售 $200 樓下。加上縱橫遊也是期貨，不是現貨，就更不值得了。

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▲ 台灣中衛 CSD 限量版星空雪花醫療口罩

台灣中衛CSD 星空雪花醫療口罩規格

-由擁有73年歷史的醫療用品品牌出產，根據實驗測試，有效過濾95%以上粉塵、細菌，並防止飛沫傳染

-成人Size：175mm x 95mm

-材質：聚丙烯不織布PP、熔噴不織布(Melt-blown)、PET水針不織布

-外層：PP不織布，防潑水、阻隔有病源的飛沫或血液附著

-中層：高密度的熔噴不織布，附加特殊靜電處理 可有效將3μm以上的細菌、粉塵、灰塵和過敏原粒子吸附與阻隔

-內層：PP不織布，防潑水、阻隔有病源的飛沫或血液附著

售價:$298

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口罩領取日期

成功訂購後，會收到「成功提交」的電郵，10月29日起憑電郵前往尖沙咀分行/銅鑼灣分行領取

尖沙咀分行：廣東道 28 號力寶太陽廣場 7/F (DFS 免稅店旁邊入口上電梯再轉升降機)

銅鑼灣分行：百德新街恆隆中心 7/F (銅鑼灣港鐵站 E 出口)



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▲ 台灣中衛 CSD 限量版星空雪花醫療口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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