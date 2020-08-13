【原來係咁】「海底撈」告「河底撈」侵權 遭法院駁回指字型讀音有別

中國著名連鎖火鍋連鎖店「海底撈」，在世界多個國家地區均有分店。早前「海底撈」控告一間名為「河底撈」的中國餐廳，指侵犯其商標專利權。長沙市天心區人民法院周三（12日）在一審駁回。法院揩雖然兩家餐廳名稱都有「底撈」二字，但在整體字形，商標構圖、顏色上，都存在一定的差異。

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海底撈於 1994 年成立，全稱為四川海底撈餐飲股份有限公司；河底撈餐廳則位於湖南省長沙市雨花區，2018 年 9 月 20 日完成公司登記，業務以中餐為主，餐館正門招牌為「河底撈家常菜」、「河底撈好味道」，其中「河底撈」採用藝術字， 「河」字三點水呈河流形態，「底」字下面的點則是由一個魚形圖像代替，整個招牌上方有一個躍起的魚圖像。海底撈認為兩家公司使用近似商標，侵犯海底撈商標使用權。

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河底撈餐廳辯稱，河與海讀音不同，字形更是不同，原告若認為「意」方面可能存在近似性，海和河的相似之處是有水，但一個是鹹水，一個是淡水。河底撈指，按照原告海底撈公司的邏輯，只要是用有水的江湖河海的名字都是侵犯原告的商標專用權，所以對於所謂的江底撈，井底撈那都是侵犯了原告的商標專用權；另對於提供服務來看，河底撈認為兩者共同之處只有餐飲，對方提供川味火鍋，河底撈主營湘菜系列的河鮮，是截然不同的。

長沙市天心區法院審理後認為，根據法規，兩者商標雖都有底撈二字，但在文字的整體字形方面，兩者還是存在一定的差異；且原告海底撈公司其註冊商標「海底撈」為方正華隸字體，而再看「河底撈」標識則是藝術字構成。

法院又稱，無論從字體的字形、讀音、構圖、顏色，還是從原告、被告經營的菜品等方面，均不會使一般的消費者對河底撈的餐飲服務的來源產生誤認，或者認為其來源與原告註冊商標海底撈之間有特定的聯繫，故一審駁回了原告四川海底撈餐飲股份有限公司的訴訟請求。一審宣判後，目前控辯雙方均未提出上訴。

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