【附發售點名單】香港製造便利妥 3D 獨立包裝口罩 大/中/兒童尺寸全面到貨

便利妥在 FB 表示，香港製造的 3D 護理口罩已到貨!

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香港製造便利妥 3D 護理口罩提供，大、中、兒童尺寸，提供獨立包裝，方便攜帶。這 3 款口罩即日有售，百佳超市、Fusion、Taste、Great 及部分藥房有售

【3E>99%!】白元快適口罩 百佳快閃良心價賣 $69.9盒/30個

▲ 便利妥 3D 護理口罩為香港製造

【其他內容】 【新貨發售】台灣製造 Tempo 牌 Type 2 口罩 百佳 Fusion 超市有得賣

便利妥 3D 護理口罩售價

成人

·Size M 16.7(W) x 14.3(H) cm

·Size L 18.4(W) x 16.6(H) cm

以上M & L 包裝是 20片/盒，定價 $85

兒童

·Size XS 13.5(W) x 10.5(H) cm 適合3-6歲

·Size S 16(W) x 12.2(H) cm 適合6-12歲

以上XS & S 包裝是 30片/盒，定價 $125

百佳銷售點

香港大學

*又一城

*香港仔中心

*合和中心(灣仔)

*厚德商場(將軍澳)

*東薈城(東涌)

*粉嶺名都

陽明山莊

*淘大廣場

*康怡廣場(太古)

跑馬地(山村道)

清河邨(上水)

花園道(科達中心)

*頌富商場(天水圍)

*新都城(將軍澳)

*嘉湖銀座(天水圍)

數碼港

天瑞邨2(天水圍)

*黃埔花園

*青衣城(盈翠半島)

龍翔超級廣場2

渣甸山

慈正邨(慈雲山)

*好運中心(沙田)

*長發邨(青衣)

海怡半島海怡廣場

*第一城(銀城商場)

*屯門市廣場

*馬鞍山廣場

*都會駅( 調景嶺)

葵芳(地鐵站)

華蘭中心(鰂魚涌)

駿景園(火炭)

統一中心(金鐘)

新翠邨(沙田)

【附購買連結】日本推吹奏者專用口罩 Silica Clean Mask 特設開關口方便吹奏



*置富花園(薄扶林)

愉景灣

*紅磡灣

天耀邨(天水圍)

晴朗商場(九龍城)

*綠陽新邨(荃灣)

*愉景新城(荃灣)

西貢花園

太和廣場(大埔)

*匯景廣場2(藍田)

*荷里活廣場 2

*大埔中心商場

寶達中心(秀荗坪)

【其他內容】 【附購買連結】BFE/PFE≥ 99%! 獅子山口罩桃紅色/紫色新品上市 獨立包裝現貨售$69/30個



*栢麗灣(馬灣)

利安邨(馬鞍山)

*杏花邨

愛民廣場(何文田)

顯徑商場(大圍)

大榮里(大埔)

偉華中心(沙田)

安達邨商場(官塘)

輝煌臺(半山區)

錦綉花園(元朗)

*堅城中心(堅尼地城)

天坪邨(上水)

希爾頓大廈(尖沙咀)

鳳德邨

坪石邨(彩虹)

茘灣道(美孚新邨-7期)

碧瑤灣

安泰邨(觀塘)

愉翠苑(沙田)

結志街(中環大廈)

翠林邨(將軍澳)

樂華邨(官塘)

利東邨(鴨利洲)

荃灣麗城花園三期麗城薈街市

*藍灣半島(小西灣)

海麗邨(茘枝角)

士美菲路2 (堅尼地城)

金雞廣場(旺角)

禮頓中心(銅鑼灣)

般咸道(香港)

石排灣(香港仔)

褔陞閣(皇后大道西)(Int'L)

*麗港城(茶果嶺)

長宏邨 (青衣)

好兆年行(柯士甸道)

榮輝中心(粉嶺)

順利商場

Centro

集成中心(灣仔)

何文田(曾榕大廈)

*大本型(油塘)

乙明邨(沙田)

康樂園(大埔)

鯉景灣(西灣河)

上水匯(上水)

瑞和街(官塘)

富泰商場(屯門)

半山壹號商場(何文田)

港運城商場(北角)

宇晴軒(荔枝角)

清水灣

成和道(跑馬地)

北京道(環球商業大廈地庫)

穗禾苑(沙田)

海韻花園(深井)

WE GO MALL(馬鞍山)

華心邨(粉嶺)

鴨利洲邨

御庭居(元朗)

洪福商場(元朗)

嘉福邨(粉嶺)

樂富廣場2

石峽尾邨

俊宏軒 (天水圍)

科技大學

好順褔大廈(元朗)

和富中心地庫(北角)

海翠花園(屯門)

竹園邨(黃大仙)

慈雲山中心

彩德邨(牛頭角)

寶田邨(屯門)

西九龍中心(深水埗)

深灣

長康邨(青衣)

*宏德居(柴灣)

耀安邨(馬鞍山)

渡船街(佐敦)

新田圍邨(沙田)

曉麗苑(官塘)

興華邨(柴灣)

石蔭邨(葵涌)

元朗廣場2

欣田商場(屯門欣田邨)

麗瑤商場(葵涌)

麗晶花園(九龍灣)

廣東道(碧街)

油 麗 邨(油塘)

西貢

映灣園(東涌)

新元朗中心

Park Circle (元朗)

啟德花園(黃大仙)

廣 源 邨(沙田)

加州花園(元朗)

佐敦薈

海灣花園(荃灣)

御豪門(九龍城)

東匯中心(鰂魚涌)

新屯門中心

福蔭道(北角)

壽臣山廣場

偉恆昌(土瓜灣)

寶林邨(將軍澳)

石圍角(荃灣)

天后廟

恒景商場(葵涌)

東頭邨(九龍城)

興東邨(西灣河)

興民邨(柴灣)

山道(石塘咀)

浪澄灣(大角咀)

滿樂大廈(荃灣沙咀道)

金馬閣(元朗雞地)

勝利道(何文田)

海之戀(荃灣)

銀禧花園(火炭)

翠怡花園(青衣)

富安花園(馬鞍山)

華貴邨(薄扶林)

新達廣場(大埔)

兆康苑(屯門)

浣紗街(大坑)

嘉湖山莊(天水圍)

青衣城 2 (盈翠半島)

恒成大廈(油麻地)

漁人碼頭(黃埔)

新九龍廣場(大角咀)

清泉雅居(大埔)

盈暉家居城(九華徑)

尚德商場(將軍澳)

西苑(西營盤)

葵涌石籬(第一邨)

愛東商場(筲箕灣愛東邨)

景林邨(將軍澳)

富亨邨(大埔)

太子道

中文大學

萬基大廈(窩打老道)

西灣河

彩盈邨(牛頭角)

青怡花園(青衣)

井財街(屯門)

富運商業大廈(旺角)

幸福邨(長沙灣)

塘尾道(旺角長輝大廈)

海祥大廈(大埔道)

愛琴海岸(屯門)

東環(東涌)

豪景花園(青龍頭)

宏德居(柴灣)

長江中心(中環)

家維邨(紅磡馬頭圍)

衍慶街(新蒲崗)

寶怡花園(屯門)

欽洲街(深水涉)

宏煇中心(樂 富)

富榮花園(旺角西)

荔枝角道

天晉滙(將軍澳)

大元邨(大埔)

梅窩(大嶼山)

粉嶺聯和道

袓堯邨(麗景)

國際都會(紅磡)

東蘭閣(青山道)

采頤花園(黃大仙)

富怡花園(小西灣)

堅道(半山區)

和樂邨(觀塘)

藍田(德田商場)

香港科學園(大埔)

順寧道(長沙灣)

馬坑涌道(土瓜灣)

華都花園(屯門)

碩門邨(沙田)

堡壘街(北角)

屯門中心(仁愛堂)

荔景邨(葵涌)

長洲(海傍街)

維景灣畔(將軍澳)

欣安邨(馬鞍山)

卓 爾 居(屯門)

別樹一居(太子道西)

港景匯商場(尖沙咀)

蘇屋商場(深水埗)

象山邨(荃灣)

大窩口商場

文遜大廈(尖沙咀)

高逸華軒(西環)

帝濤灣海琴軒(屯門)

赤柱村道

大同新邨(大角咀道)

昇御門(漆咸道北)

馬頭涌道(土瓜灣)

堅都大廈(中環堅道)

九龍灣展貿中心

太古廣場(Great)

國泰城(機場)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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