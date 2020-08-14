【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍　外國人信香港出品質素

▲ 熔噴布機的成功關鍵在於能否織出均勻纖細的熔噴布，能有效阻隔病毒微粒又要透氣度高才算合格。

新冠肺炎肆虐，不少港產口罩廠在疫情下應運而生，但原材料一直是困擾廠商的問題。早前熔噴布全球瘋搶，價格水漲船高，有香港公司跟本地大學科研團隊合力研發港產熔噴布機，產品更達國際認證水準並獲相關認證。雖然未來出口至美國時要打上「Made in China」標籤，但為作識別，到時可能會列明「香港出品」。

Pure Living 成立於2017年，為香港科學園科技創業培育計劃重點科培公司。其行政總裁何寶琪指出，熔噴布一直是生產口罩的最大難關，不同來源地的熔噴布質素良莠不齊，若想確保口罩出品質素，自家生產熔噴布是最理想的做法，但當中又有不少技術難點要克服。

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▲ Pure Living 行政總裁何寶琪。

何寶琪解釋：「傳統熔噴布機器是直立式的，高約 6 至 7 米，以香港工廠環境來說要求太高了。後來我們找到內地新出品的橫向式熔噴布機，又發現機械的構造和運作問題很多，根本無法投入生產，最後決定進行自家研發，由香港城市大學生物醫學工程系胡金蓮教授擔任技術顧問，經過無數次改良、檢測、分析，終於研發出能製作優質熔噴布的機器。」

Pure Living 於 7 月 23 日將自家生產的熔噴布送往香港標準及檢定中心(STC)檢測，並於 8 月 3 日收到檢測報告，PFE 達 99%，其他數據亦非常優秀，足以生產 Level 2 以上的口罩。

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▲ 全港首架横向設計的熔噴布機由Pure Living研發成功，並於兩個月前開始投入生產。

何寶琪又指出 Pure Living 熔噴原料配方由自家研配，比一般工廠用少一半塑化劑，對環境影響較少，更可避免重金屬滲出和塑化劑吸入，減少健康危害。現時熔噴布機已獲本港及海外多間廠商查詢，並成功出口杜拜及內地。

至於未來出口到美國的香港貨品要打上「Made in China」標籤，何寶琪回應：「現時已陸續有熔噴布機和製好的原料、口罩出口到外國，由於公司已迅速取得相關產品的歐盟認證以及國際認可的測試報告，因此問題不大，且一向合作的商家都深知本港出品的信心和質素，故相信短期內不會有太大影響，日後或可考慮於商品標示上『香港出品』等標貼以作識別吧。」

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▲ 本港一條龍生產的口罩已推出市面。

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