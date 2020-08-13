【一盒齊十色】Face Armor Level 3 彩虹口罩配彩虹耳繩 超夢幻即日上市 【附購買連結】

Face Armor 的新色口罩，已經在官網上市。

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今次 Face Armor 的口罩不但提供 ASTM Level 3 和EN 14683 Type IIR 防護水平，更提供超多顏色配搭。當中的 Premium Rainbow 特別版 50 片裝，更提供 10 種顏色，加上彩色耳繩，十分搶眼!

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▲ Face Armor Level 3 彩虹口罩配彩虹耳繩

廠方除了新推出的彩虹系列，還有不同的顏色新配搭：

1）Premium Rainbow 特別版 50 片-10色彩虹系列（配彩繩) $198

2）Rainbow 柔和版50片-10色彩虹系列（配白繩）$183

3）Rainbow- Black Edition黑色50片(特別版）配彩色耳繩 $188

4）黑色配桃紅耳繩 25片 $108

5）黑色配橙色耳繩 25片 $108

6）黑色配黃色耳繩 25片$108

7）黑色配黑色耳繩 25片$108

8）黑色配白色耳繩 50片$158

9）Rainbow- White Edition 白色(特別版）配彩色耳繩 50片 $178

10）白色配白色耳繩50片$150（查詢度極高，再度推出）

11）白色配黑色耳繩25片$98

12）螢光綠配綠色耳繩25片$98

13）螢光黃配綠色耳繩 25片$98

14）桃紅配紫色耳繩25片$98

15）桃紅配桃紅耳繩25片$98

16）鮮橙色配白色耳繩（查詢度極高，再度推出）50片$158

17）湖水綠配白色耳繩50片$158

18）湖水藍配白色耳繩50片$158

19）西瓜紅配白色耳繩50片$158

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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