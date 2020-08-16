【疫市營商】港澳往來減信德中心生意跌逾半　業主肯減租兼靠熟客守得住

上環信德中心可以說是接駁港澳客的「中轉站」，連接港澳客輪碼頭的商場向來熙來攘往，惟香港新冠肺炎疫情反彈，加上澳門對香港實施入境隔離政策，往來航班的人流不算頻繁，SME.hket 記者到信德中心所見，商場人流減少，租戶無不叫苦，但有信心可捱到「黎明」。

位於 2 樓連舖位的金鐘高爾夫球店舖總經理 James Ha 表示：「信德中心食肆和售賣家庭電器店舖較多，食肆提早關門當下商場人流跌近 7 成，高爾夫球是高級玩意，居住在半山的客戶平日往來瀕密，但球場關閉連顧客暫停過來購物。」

【相關文章】 栢麗購物大道近半關門 缺遊客店愈多名牌消失得愈快

▲ 金鐘高爾夫球店舖總經理James Ha

James 又指，澳門遊客到信德中心「中轉站」購物，故澳門客比例較大、小量國內地遊客在港購物。過往遊客消費力高，現時沒有遊客惟有依賴本地人生意，高爾夫球場關閉所有運動亦要暫停，高爾夫球桿屬消耗品、款式轉換速度快，價值很快便下跌，故舊款式高爾夫球桿促銷和虧蝕出售，反而室內練習的器具還有人購買。

【相關文章】 人流回復暢旺但吉舖多 葵涌廣場商戶趁平租開舖

▲ 疫情下高爾夫球的室內練習器具還有市場

新冠肺炎疫情令高爾夫球店生意跌近 9 成，幸而後期跟業主商討獲減租，故可在疫情下繼續同事守下去；門市生意同樣影響供應和生產廠商。James 指因應信德中心人流減少，更改營業時間（如：延遲開舖、提早關舖），避免同事在店舖時間過長，減少病毒傳播風險。

【相關文章】 限聚令再收緊人流急跌？尖沙咀商場租戶：未實施兩星期營業額跌一半

▲ 信德中心食肆和售賣家庭電器店舖較多

位於信德中心 2 樓的服裝店負責人 Elaine 表示：「過去在不同地區開過 3 間分店，現在兩間已結業，只餘信德中心，因生意一直較兩間店舖好；光顧店舖客人向來是熟客居多，有時應澳門客人要求，把服裝相片經手機傳送給客人。」

她續指，過去這商場人來人住，不論購物與否到這裡逛街，或到附近食肆的人多，但現時往來航班的人流非流暢，生意差跌近不止一半，沒有應對方法一切待環境轉好，幸好業主體恤減一半租，尚算減輕了負擔。

【相關文章】 信和中心生意回升靠《動物之森》？遊戲零售店已是夕陽行業

▲ 信德中心人流減少

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ