【SME學堂】各國加速推動供應鏈撤離中國？鴻海：「世界工廠」已由東南亞國家取代

中美貿易戰加上新冠肺炎，促使不少在中國設有供應鏈的企業撤離，甚至有國家推出補助金協助企業將生產線遷到其他國家。當中電子製造公司鴻海集團認為，中國作為「世界工廠」的日子已經過去。

世界工廠地位不再

鴻海董事長劉揚偉日前透露，集團在中國以外的產能比例為 30％，高於去年 6 月的 25％。他指，鴻海將逐步增加東南亞等在中國以外地區產能，以避開美國對中國進口貨品採取的關稅措施。他預計，無論是印度、東南亞還是美洲，每個國家將會有各自的製造業系統，即使中國在鴻海的製造業體系中，仍發揮關鍵作用，但他認為中國作為世界工廠的日子也已經過去。

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鴻海發稍後發聲明回應，指公司在 2020 年第二季投資法人說明會中，「對外提供的簡報資料以及相關問答，皆未針對單一客戶、廠區以及產品訊息發表評論，《彭博》當日（8 月 12 日）針對公司第二季法說會內容相關報導中，所提營收成長動能牽涉的相關產品，為媒體自行揣測解讀，特此鄭重澄清說明；此外，公司於法說會所對外闡述的全球產業趨勢看法，該媒體亦有過度解讀，標題誤導曲解當日說法之情事，特此嚴正澄清。」

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▲ 印度計劃對中國在全球市場有高市佔率等領域的特定產品的「在印生產」提供獎勵

印度鼓勵在地生產 打破中國壟斷局面

除了日本早前推補助金協助日企將生產線撤離中國，印度當局計劃對特定產品的「在印生產」提供獎勵，而且對象專挑中國在全球擁有高市佔率的領域。《路透社》報道，印度微中小型企業部部長 Nitin Gadkari 表示，為降低進口依賴及振興出口，計劃對中國在全球市場有高市佔率等領域的特定產品的「在印生產」提供獎勵，藉此協助印度企業擴大全球的市佔率。印度政府早前宣布對電子機器、醫療機器、醫藥生產提供獎勵政策，並同時限制中國產品進口。

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