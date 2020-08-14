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【疫市營商】訪日旅客絕跡收入仍創10年新高　驚安之殿堂毋公司利潤503億元

商管策略 07:45 2020/08/14

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日本 5 月國外旅客人數創新低，只有 1,700 人，較去年同期減少 99.9%。即使入境旅客大跌，深受遊客歡迎的「驚安之殿堂」似乎未受新冠肺炎疫情影響，其母公司截至 6 月利潤高達 503 億日圓（約港幣 36 億 4,543 萬元），創下 10 年歷史新高。

旅客大減無阻銷情 利潤大增6%

經營「驚安之殿堂」的 PPIH（泛太平洋國際控股）早前公布的業績顯示，集團整體銷售額比上個財政年度增加 26％，達到 16,819 億日圓，利潤增長 6％，為 503 億日圓，連續 10 年創下歷史新高。雖然新冠肺炎疫情爆發令訪日旅客人數大減，但「驚安之殿堂」卻在食品、口罩和居家辦公產品的銷量卻有所增加，成為公司業務增長的動力。PPIH 在日本經營長崎屋、APITA 、等驚安之殿堂百貨零售業務，海外市則主打食品和百貨業務。

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香港區1年開3分店 海外市場成增長動力

驚安之殿堂去年 7 月起積極拓展香港市場，短短 1 年就開設 3 間分店，並計劃在中環及將軍澳開店。對於經營商來說，海外市場是業務的增長動力。截至 2019 年 6 月，海外業務的銷售額同比增長 48％，達到 970 億日圓，公司計劃在 2029 財年將海外銷售額提高至 1 萬億日圓。

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品牌先後於尖沙咀、銅鑼灣及荃灣開設分店

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Photo：Don Don Donki、Wally Gobetz@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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