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【疫市營商】航空業當災國泰半年蝕98億　台灣廉航推「微旅行」救市

商管策略 10:07 2020/08/13

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航空業在新冠肺炎疫情期間受到重創，當中國泰航空半年虧損港幣 98.65 億元，收入按年大跌 48%，只有 276.7 億元。不少航空公司因疫情導致收入大減，有台灣航空公司就推出「微旅行」，挽救公司業務。

推「微旅行」方案救亡

航空公司在新冠肺炎疫情下收入大減，但台灣四大航空公司就推出「微旅行」方案，吸引本地旅客。當中長榮航空的行程為環島一圈飛行，航程約 2 小時 45 分鐘，可以高空俯瞰東海岸線。機上可享受米芝蓮三星主廚餐點、免稅品預購 7 折等。票價方面，經濟艙售價 5,288 元新台幣 (約港幣 1,415 元)、商務艙售價 6,288 台幣 (約港幣 1,683 元)。

【相關文章】載貨好過載人？中華航空靠貨運業務疫情純利逾6億

國泰貨運收益反升1成

國泰航空昨日公布業績，公司上半年客運收益按年下跌 7 成至 110.6 億元；貨運收益則上升 1 成，達 126.9 億元，超越客運表現。國泰收入大減，早前曾裁減外站人手，而公司最近向國泰和國泰港龍的資深機師「埋手」，提供自願提早退休計劃。公司主席賀以禮預期，客運業務在頗長時間內不會有顯著復甦，會視乎情況逐步重推客運航班。

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Photo：pixabay

撰文 : 廖淑瑩

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