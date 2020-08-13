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【MIT口罩大陸產?】台灣查獲達14 萬片假 MIT 口罩 多數來自中國或香港

業界頭條 03:25 2020/08/13

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昨日本報曾報道有不法份子，把假冒台灣製造「MIT」的口罩引入台灣發售被查處的報道，則剛又有一宗規模更大的假「MIT」案件。

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財政部關務署 (台灣海關)表示，繼日前查獲 7 千片假 MIT 口罩後，8 月 11 日再查獲 13 萬多片假口罩，創單日檢獲量新高，近 2 天共截獲 14 萬片假 MIT 口罩。

由於愈來愈多中國製造的假 MIT 口罩流入台灣，所以台灣關務署在 9 月特別加強行動，結果近 2 日就查獲了 14 萬片假口罩。據台灣媒體指，這些假口罩更多數由中國或香港進口。

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關務署表示，因現時 MIT 口罩價格水漲船高，但中國製口罩成本低，不法份子見有利可圖而鋌而走險。署方補充，MIT 口罩品質佳，市面十分搶手。署方也將加強查驗進口口罩的產地標示及輸入許可證，以維護 MIT 品牌及信譽。

【其他內容】  【台灣人教路分真假】網購平台蝦皮疑售偽台製彩色口罩？ 兩招即分大陸製假「MIT 口罩」

台灣再查獲達14 萬片假 MIT 口罩

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