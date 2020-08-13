【附購買連結】日本推吹奏者專用口罩 Silica Clean Mask 特設開關口方便吹奏

由於現時疫情大流行，對不少行業都造成不便。日本有廠商便看準商機，為音樂人推出吹奏者專用口罩 Silica Clean Mask。

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這款吹奏者專用口罩 Silica Clean Mask 由日本島村樂器推出，是一個採用抗菌消臭原料製成的立體可重用口罩。它最特別的地方，是前方有一個活動式開口，可以供吹奏者在演出或訓練時，透過開口把樂器送到嘴前作吹奏。平時則可開關上開口，作出防護。

▲ 日本推吹奏者專用口罩SilicaClean

雖然廠方指此口罩可以抗菌、消臭，甚至可提供高舒適度，但廠方沒有提供口罩的 PFE/BFE 防護水平，所以過濾能力成疑。此口罩不連稅售價為 $1,680 日元。

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▲ 口罩前方有開口

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▲ 消臭吸濕效果會隨使用時間減低

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▲ 日本推吹奏者專用口罩SilicaClean

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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