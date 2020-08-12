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【附零售點資料】Tempo : Protect 醫用衛生口罩正式推出 多間超市發售

行內熱話 22:23 2020/08/12

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 今日有網民在多間超市發現有 Tempo 口罩賣，Tempo HK Facebook 亦同步表示，Tempo Protect  醫用衛生口罩正式推出。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 Tempo 表示，廠方推出全新 Protect 醫用衛生口罩，有三層防護同時高度透氣，有效過濾 99% 嘅細菌(BFE)、微粒子(PFE)及病毒飛沫(VFE)，符合歐洲標準EN14683 Type II。鼻樑位置嘅 Fit Wire 配合人體工學設計，緊貼鼻形，可以阻隔細菌飛沫，配合柔軟彈性耳帶，佩戴就更舒適。口罩分為 L 和 M 兩個尺寸。

售賣點方面，官方指 Great、Taste、Fusion 及部分百佳超級市場，換言之不是每間百佳超級市場都有得賣，但在 Great、Taste 和 Fusion 等較高級的超市有售。

官方沒有透露售價，但因部分超市已率先開賣，詳情可按此瀏覽超市發售情況。

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Tempo Protect 醫用衛生口罩

【其他內容】  【新貨發售】台灣製造 Tempo 牌 Level 2 口罩 百佳 Fusion 超市有得賣

【其他內容】   台灣製中衛口罩酷黑色有現貨! 藥房售 $150/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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