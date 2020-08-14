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【疫市營商】美食展延期提前推優惠　港產零食品牌谷網銷吸年輕客

業界頭條 17:23 2020/08/14

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香港新冠肺炎疫情波動，貿易發展局將本在 8 月舉行的「美食博覽」延期至 10 月，有參展商指與其觀望疫情進展，不如自己早作行動，把原定在美食博覽推出的促銷活動和新產品「率先」在本月底推出，照搶暑假檔期。

冠華食品菓子廠行政總裁葉兆廣（Vincent）表示，早前已收到貿發局通知「美食博覽」準備押後至 10 月舉行，他認為，需觀望新冠肺炎疫情進展才可詳細部署。他又擔心聚集人數眾多會觸發第 4 波疫情爆發，故全民檢測有助紓緩社會緊張氣氛，或有助零售經營環境。

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至於新冠肺炎疫情應對，葉兆廣指已加強食品廠房的衛生，包括廠房內部門之間的分隔，對外對內的員工減少交叉感染；員工進出生產廠房間的鞋及衣物等經噴化消毒；全公司同事、包括零售員工每天必須做體溫檢測，讓同事安心工作。

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冠華食品菓子廠行政總裁葉兆廣

零食融合涼果推陳出新

對於如何吸引年輕人買涼果等傳統零食，葉兆廣稱，冠華一直加強推廣讓年輕人認識傳統懷舊食品，以新包裝和推廣手法（如：把涼果切細粒混入零食融合成新產品），吸引年輕受眾。

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身為傳統企業第三代接班人，葉兆廣強調品牌傳承依靠不斷改革，如花工夫在網上社交平台業務加強推廣冠華本地品牌，提高在年輕人社群知名度。對內宣傳除官方網站外，還有在 Facebook 和微信（Wechat）開專頁和企業帳戶發布消息和跟網民互動；對外宣傳則在「士多」、HKTVmall 和 Big Big Channel 等網購平台加強合作，促進網銷業務。

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Photo：冠華食品 facebook

撰文 : 鍾采餘

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