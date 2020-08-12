【附購買連結】BFE/PFE≥ 99%! 獅子山口罩桃紅色/紫色新品上市 獨立包裝現貨售$69/30個

香港口罩廠獅子山口罩，宣布推出兩款新色口罩。並將於 8 月12 日早上 10 時發售!

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今次廠方將新推出大熱的桃紅色/紫色口罩，售價為 $69/30個，全獨立包裝。此口罩比白色版本每盒貴 $10。

發售詳情

開售時間:8 月12 日早上 10 時

數量:每款500盒（兩款顏色共1000盒）

售價 $69/30個

每款顏色限購兩盒

現貨發售，22/8 開始發貨

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▲ 香港口罩獅子山 LionRock Mask

獅子山口罩規格

尺寸 17.5cm x 9.3cm

每盒30個（獨立包裝）

ASTM F2100-11 Level 1

BFE，PFE ≥ 99%

Delta P < 4

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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