【疫市營商】健身室復業無期　業主肯減一半租勝過政府資助

新冠肺炎肆虐，政府勒令戲院等多種處所停業，包括健身中心。有健身室業主主動減租，以及求政府‵加快抗疫基金援助發放，共渡時艱。

5 月開業的銅鑼灣樓上健身室「Fitness Fuel」，聯合創辦人 Gary Lam 說：「我們開業時剛好是疫情好轉，當然都估市道會慢慢一齊變好，誰不知之後爆發第三波疫情，停業了 24 日。真的很煩惱。」

收入無、白交租，經營壓力非常大，幸好業主卻非常體諒 Gary，主動提出限聚令停業期間租金減半，若其後政府延長處所停業停業時間，會繼續減租。他說：「畢竟我們是新公司，政府之前所有的資助計劃我們都申請不到。幸而業主對我們施以援手，雖然我們健身室 1,200 呎左右不算很大，但白交租真的很難捱。」

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▲ Gary 指出一對一訓練將會是未來的主流。

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政府第二輪「防疫抗疫基金」曾稱會向健身中心發放港幣 10 萬元資助，以及向合資格教練發放 7,500 元。不過，健身搏擊運動業界大聯盟日前的調查顯示，近半健身中心未收到 10 萬元資助，有 3/4 教練未收到 7,500 元資助。75% 健身中心業界稱，估計只能維持營運 3 個月。

Gary 認為未來健身行業會更流行私人性質較高的一對一訓練，甚至在新冠肺炎疫情過後成為主流，Fitness Fuel 未來亦會以這方向發展。以此為核心做推廣，並以更有效率的預約系統錯開客人，減低所有潛在風險，在疫情後努力前行。

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