  • 32°C
香港時間 : 2020814日 (五) 15:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】健身室復業無期　業主肯減一半租勝過政府資助

商管策略 11:33 2020/08/14

分享：

新冠肺炎肆虐，政府勒令戲院等多種處所停業，包括健身中心。有健身室業主主動減租，以及求政府‵加快抗疫基金援助發放，共渡時艱。

5 月開業的銅鑼灣樓上健身室「Fitness Fuel」，聯合創辦人 Gary Lam 說：「我們開業時剛好是疫情好轉，當然都估市道會慢慢一齊變好，誰不知之後爆發第三波疫情，停業了 24 日。真的很煩惱。」

收入無、白交租，經營壓力非常大，幸好業主卻非常體諒 Gary，主動提出限聚令停業期間租金減半，若其後政府延長處所停業停業時間，會繼續減租。他說：「畢竟我們是新公司，政府之前所有的資助計劃我們都申請不到。幸而業主對我們施以援手，雖然我們健身室 1,200 呎左右不算很大，但白交租真的很難捱。」

【相關文章】手機最毒需嚴防　防疫服務公司推長效消毒紙巾攻消費市場

Gary 指出一對一訓練將會是未來的主流。

【相關文章】【中美貿戰】港產變國貨？中小企品牌：「Made in China」香港美髮品牌恐失優勢

政府第二輪「防疫抗疫基金」曾稱會向健身中心發放港幣 10 萬元資助，以及向合資格教練發放 7,500 元。不過，健身搏擊運動業界大聯盟日前的調查顯示，近半健身中心未收到 10 萬元資助，有 3/4 教練未收到 7,500 元資助。75% 健身中心業界稱，估計只能維持營運 3 個月。

Gary 認為未來健身行業會更流行私人性質較高的一對一訓練，甚至在新冠肺炎疫情過後成為主流，Fitness Fuel 未來亦會以這方向發展。以此為核心做推廣，並以更有效率的預約系統錯開客人，減低所有潛在風險，在疫情後努力前行。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 陳文政

相關文章

【中美貿戰】港產變國貨？中小企品牌：「Made in China」香港美髮品牌恐失優勢
2020/08/11
【中美貿戰】港產變國貨？中小企品牌：「Made in China」香港美髮品牌恐失優勢
【疫市營商】栢麗購物大道近半關門　缺遊客店愈多名牌消失得愈快
2020/08/12
【疫市營商】栢麗購物大道近半關門　缺遊客店愈多名牌消失得愈快
商業營銷 疫情 限聚令 健身 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【疫市營商】日本藥妝店松本清純利跌逾4成　不靠內地客靠本地住宅店頂住
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹