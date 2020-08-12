美國政府公告，在 9 月 25 日起，在香港生產的商品，出口到美國時必須標記其原產地為「中國」，不得貼上「香港製造」標籤。有本地產品開發商表示，公司的生產線主要設在內地；相比起將產地標示為中國，中美貿易戰下，提高關稅等「報復」措施反而對他們影響更深。

料食品行業影響較大

博盒聯盟創辦人郭耀華表示，公司主要從事產品開發，由「開模」至生產等程序都是在中國內地廠房進行，所以美國政府的新措施對公司未有太大影響，反而美國對中國製貨品提高關稅對他們打搫更大。他續指，現時在香港製造的貨品甚少，可能是食品類別會較多在香港生產，如月餅等會銷售至外國。

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▲ 博盒聯盟有限公司創辦人郭耀華（左）。

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措施引起混亂 港商或暫停所有輸美產品

香港中華廠商聯合會日昨日（8 月 11 日）對事件表示極度遺憾，認為美國此安排，或多或少會削弱香港產品在當地的獨特性和競爭力。該會又指，港商除了需要更改包裝，亦會令港商在進行原產地標示、申領「原產地來源證」時面臨「身份不明」的情況，甚至不被當地海關認可的局面。港商無所適從下，或會暫停所有輸美產品。

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Photo：pexels、CDC Global