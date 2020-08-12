【新貨發售】台灣製造 Tempo 牌 Level 2 口罩 百佳 Fusion/Taste 超市有得賣

原來 Tempo 都有出口罩! 有網民在百佳超市發現 Tempo 除有出紙巾外，也有口罩推出。

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有網民在 FB 群組報料，指在太和百佳 Fusion 和青衣城一期 Taste 超市，發現有 Tempo 牌口罩正在發售。根據盒面資料，Tempo 牌口罩為3 層設計，支援 PFE/BFE/VFE>99%，為 Level 2 水平，提供成人 L 和 M 尺寸，台灣製造。一盒 50 個的 Tempo 牌口罩售 $175/50 個，售價偏貴。

▲ 網民發現有 Tempo 牌口罩發售(網民圖片)

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▲ 網民發現有 Tempo 牌口罩發售(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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