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【新貨發售】台灣製造 Tempo 牌 Level 2 口罩 百佳 Fusion 超市有得賣

行內熱話 17:18 2020/08/12

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 原來 Tempo 都有出口罩! 有網民在百佳 Fusion 發現 Tempo 除有出紙巾外，也有口罩推出。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組報料，指在太和百佳 Fusion 超市，發現有 Tempo 牌口罩正在發售。根據盒面資料，Tempo 牌口罩為3 層設計，支援 PFE/BFE/VFE>99%，為 Level 2 水平，提供成人 L 和 M 尺寸，台灣製造。一盒  50 個的 Tempo 牌口罩售 $175/50 個，售價偏貴。

網民發現有 Tempo 牌口罩發售(網民圖片)

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網民發現有 Tempo 牌口罩發售(網民圖片)

【其他內容】 【到貨注意】百佳 Fusion 都有日版 Medicom 口罩賣!  有成人小童款式

【其他內容】   台灣製中衛口罩酷黑色有現貨! 藥房售 $150/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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