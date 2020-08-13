▲ 冠華食品太子分店

冠華食品是香港老字號，五十年代末在港設廠房，懷舊零食深受港人歡迎；除本地零售及批發，產品亦出口到美加、南美、澳紐等地。就美國對香港貨品產地來源標記的新規定，冠華認為香港地域品牌的優勢，給予消費者信心，應該給予消費者知情權；政府對照貨品時變相為難廠家，一方面要證明香港製造的產品，但包裝上印上「中國製造」。

對於特區政府表示強烈反對美國對產地來源標記的新規定，冠華食品菓子廠行政總裁葉兆廣（Vincent）表示：「身為本地食品廠，支持政府繼續跟美方斡旋。這件事並非單純香港事務，而是國際層面中美貿易產生的磨擦，或是貿易逆差產生的『支節位』。」他認為，此舉會影響在港設廠和生產的品牌對世界的形象，冠華食品也出口到其他國家，「Made in Hong Kong」給予消費者信心，故應該給予消費者知情權。

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▲ 冠華食品菓子廠有限公司行政總裁葉兆廣

根據香港品牌發展局授權使用「香港製造標識」的標準，香港產地來源證明為依據來決定「准許證」的簽發，已獲得香港法定簽證機構或香港品牌局認可機構等審核並簽發的香港產地來源證明。

葉兆廣認為，政府部門要跟簽發香港產地來源證明等機構商討，因會產生混淆：「當香港產地來源證寫上香港，但偏偏廠商包裝印上『Made in China』（中國製造），政府對照貨品時變相為難，因一方面要證明香港製造的產品，但包裝上印上中國製。」

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▲ 冠華主要經營涼果製造、零售及批發業務。

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葉兆廣說，現時待政府如何協調，如有需要出示證照仿效各廠商做法，但在包裝上看加強在港設廠的品牌，讓服務使用者得知效果，不會受美國行政手段影響消費者的看法。

特區政府日前發聲明，強烈反對美國對香港貨品產地來源標記的新規定。政府發言人指，香港在「一國兩制」下享有單獨關稅區的獨特地位，是根據國家憲法和基本法賦予；反映美國無視香港作為世貿單獨成員的地位。政府正透過駐華盛頓經濟貿易辦事處向美國當局了解及釐清；不排除根據世貿規則採取行動，維護香港利益。

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