【疫市營商】美容業癱瘓美容服務業　汰弱留強擴充搶復甦先機

新冠肺炎肆虐，美容院再次被政府勒令停業， 本周五（8 月 28 日）雖可重開，但「傷害」無法彌補。不過，有公司無懼市道看淡，重鎚出擊開展新分店並聘請代言人，搶先把握市道的復蘇先機。

The Star Peninsula Beauty 原先在中港兩地共有 9 間分店，新冠肺炎疫情下他們透過開新分店、收購等方法，將分店在半年內拓展到 13 間。公司創辦人唐銘輝說：「這半年來有不少美容店結業，但客戶對美容仍有需求，業界汰弱留強難免。只有在逆市中能站隱陣腳、擴充業務，才能早著先機做好準備，捕捉到經濟復蘇先機。」

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▲ The Star Peninsula Beauty 在疫情下做不少宣傳來配合業務擴充。

為打響知名度，公司除聘請趙頌茹作代言人外，唐銘輝更親自設計廣告。唐銘輝說：「趙頌茹人生經歷過不少高低起伏，每次都是在逆境中重新站起來，與我追尋北極光的故事極為相似，我相信做生意亦是一樣，做足準備、保持謙卑的心，同時勇敢向前，才會見到最美的風景。」

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▲ 唐銘輝擅長捕捉北極光美景，更曾任國家地理（National Geographic）極光班導師，現在是國際極光協會香港及中國分區主席。

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