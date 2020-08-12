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【疫市營商】旺角街市生意暴跌4成　檔主：若非做生意自己不敢來

業界頭條 19:06 2020/08/12

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新冠肺炎疫情肆虐，全民在家工作（Home Office），不少人都覺得食肆生意差了，人們會自己煮飯，街市生意會相應變好？錯！街市的核心消費族群主婦以至老人家不敢出外，直接打擊街市生意，乾濕貨同遭殃。

旺角花園街街市魚販「三哥」表示，近期生意最少跌 ３、４ 成。他說：「幾乎無人敢入來光顧，疫情下個個都驚；連熟客都改去超級市場買餸，可能受之前街市感染群組的新聞影響吧。現在惟有入貨少一些止蝕，等新冠肺炎疫情過去再打算吧。」

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經營海味乾貨的郭太指出，不僅客人怕來街市，連檔主的她也怕了新冠肺炎。郭太在疫情期間休業 20 多天，剛好今天才復工，她說：「街市人流最少無了 7 成，最大問題是老人家不肯出門，只會有工人幫手買餸，但她們怎會買較為貴價的海味？一定要是老人家和工人一齊逛街時才會大手購物。早排日日都有百幾宗確診，不要說他們不敢來街市，我自己都不敢來。」

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撰文 : 陳文政

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