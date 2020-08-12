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【SME學堂】中小企宣傳好幫手！Google推免費網絡卡片一鍵即搜

數碼轉型 14:59 2020/08/12

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在商業世界中互相交換卡片是建立人脈的第一步，但每次出席商業場合，都需要攜帶多張卡片。如果卡片上的資料需要更新，就要重新訂做卡片，令原本的卡片無法使用，造成浪費。Google 最近推出「People Cards」的網絡卡片，企業借助 Google 的搜尋引擎，提升其網上知名度。

借助搜索引擎提高知名度

要建立個人「People Card」，首先必須登入的 Google 私人帳戶，接著在搜尋頁面打「add me to Search」（把我加到搜尋），就可以開始創立自己專屬的卡片。用戶可以上傳個人頭像，輸入姓名並簡單的描述自己，也可以選擇輸入職業、地址、工作地點、信箱、教育程度、家鄉、電話、個人網站與社交帳號等，填入越多資料，就越容易讓人搜尋到你。每個 Google 帳戶只能建立 1 張數碼卡片，同時必須透過個人電話號碼認證才能成功建立。如果用戶不想再使用這個功能，也可以隨時刪除。

【相關文章】雲端科技推動新興行業開網店

助微企增加網上曝光率 

Google 產品經理 Lauren Clark 表示，新功可以讓「資訊平民化」。對於一些初期創業者、自由工作者、表演者，或是想要透過網絡世界建立人脈的專業工作者，即使還沒建立個人網站、粉絲專頁，也能輕鬆地在網絡世界獲得曝光的機會。目前這項功能只在印度推出，且只支援英文。

【相關文章】美容院停業生意淡薄 推虛擬人物藉社交媒體拓市場

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Photo：Google India Blog

撰文 : 廖淑瑩

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