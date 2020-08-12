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【大行報告】通訊・服裝業成重災區　企業每3.7年遇上供應鏈斷裂純利損失45%

商管策略 11:01 2020/08/12

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新冠肺炎疫情造成全球供應鏈斷裂，促使國家提供企業誘因轉移供應鏈。顧問機構麥肯錫（McKinsey）最近的報告指出，企業平均每 3.7 年便會遇上長達 1 個月或更長時間的供應鏈斷裂，而斷鏈 100 日更導致企業損失 45% 純利。其中供應鏈較集中的通訊裝置、服裝業更容易受影響。

疫情揭示供應商過度集中非好事

麥肯錫區分了 6 種大型衝擊事件，包括區域地理災害、極端熱危害、水災、大型黑客攻擊、貿易糾紛以及疫情，發現通訊設備、服裝、石油產品、運輸設備及採礦是前 5 種最易暴露於這些衝擊的行業，它們每年出口額總達 44,000 億美元，等同全球 1/4 貿易皆會因大型衝擊事件而被波及。

【相關文章】疫情肆虐・經濟不穩　中小企破產率今年增2倍 服務業重災區

供應商集中在同一地方的確更好管理，但比較脆弱，當中通訊裝置、服裝產業更容易受影響。

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報告又提到，現時供應鏈最主要的問題是供應商過度集中。新冠肺炎疫情下更可反映這個情況，國內突然出現大量醫藥用品需求，但沒想到口罩、藥物原料幾乎全部在中國或印度生產，在國際貿易受阻下供不應求。麥肯錫解釋，供應商集中在同一地方的確更好管理，但比較脆弱。

料至少16%企業轉移生產地

新冠肺炎疫情引申至企業對供應鏈風險管理，麥肯錫利用 25 間不同行業公司的實際數據模擬 2 種情況下的經濟損害：持續 100 日的供應鏈斷裂，影響原料運送；以及更嚴重的情況，不只原料輸入受影響，配送給消費端的渠道也斷裂。結果發現，斷鏈百日後，不同產業公司在未來 10 年內，會損失將近 45% 的淨利，等同於平均每年下跌 7 個百分點。

麥肯錫預計，未來 5 年，可能有 16% 至 26% 的全球貿易出口產品會轉移生產地，約佔 2018 年全球貿易總價值約 2.9 兆至 4.6 兆美元。

【相關文章】日本企業供應鏈脫離中國成事　主要受惠區：越南東南亞等國

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撰文 : 廖淑瑩

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