台灣製中衛口罩酷黑色有現貨! 藥房售 $150/50個

善華藥業表示，台灣中衛口罩剛到貨。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方表示，有小量台灣中衛口罩到貨，今次到貨時大熱的酷黑色。一盒 50 個的酷黑色中衛口罩售 $150，比市面一般售 $180 為平，售完即止，每人限購一盒。

事實上，近日不少香港藥房都有此款口罩到貨，所以大家不妨多留意附近藥房，可能有意外收獲!

【附購買連結】台灣製造南六醫用口罩 網店限時特價售$69/50個

▲ 中衛口罩

口罩規格

外層: PP不織布、防潑水、阻隔有病源的飛沫或血液附著

中層: 高密度的熔噴不織布並且附加上了特殊的靜電處理

可有效的將3μm以上的細菌、粉塵、灰塵和過敏原粒子吸附與阻隔

內層: PP不織布、防潑水、阻隔有病源的飛沫或血液附著

口罩購買連結<<< Whatsapp 下單

地址:元朗壽富街7號地下

【其他內容】 平過理的自己賣! 良心藥房賣港產理的Level 3口罩 $128/50個



【其他內容】 【附分店資料】韓國製造 Planzero KF94 口罩 日本城超抵價 $6.9 即時發售

▲ 中衛口罩已到貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l