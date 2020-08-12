  • 27°C
香港時間 : 2020812日 (三) 13:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

台灣製中衛口罩酷黑色有現貨! 藥房售 $150/50個

行內熱話 13:03 2020/08/12

分享：

 善華藥業表示，台灣中衛口罩剛到貨。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方表示，有小量台灣中衛口罩到貨，今次到貨時大熱的酷黑色。一盒 50 個的酷黑色中衛口罩售 $150，比市面一般售 $180 為平，售完即止，每人限購一盒。

事實上，近日不少香港藥房都有此款口罩到貨，所以大家不妨多留意附近藥房，可能有意外收獲!

【附購買連結】台灣製造南六醫用口罩 網店限時特價售$69/50個

中衛口罩

口罩規格

外層: PP不織布、防潑水、阻隔有病源的飛沫或血液附著
中層: 高密度的熔噴不織布並且附加上了特殊的靜電處理
可有效的將3μm以上的細菌、粉塵、灰塵和過敏原粒子吸附與阻隔
內層: PP不織布、防潑水、阻隔有病源的飛沫或血液附著

 口罩購買連結<<< Whatsapp 下單

地址:元朗壽富街7號地下

【其他內容】 平過理的自己賣! 良心藥房賣港產理的Level 3口罩 $128/50個

【其他內容】 【附分店資料】韓國製造 Planzero KF94 口罩 日本城超抵價 $6.9 即時發售

中衛口罩已到貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨限時特價售$135/50個
2020/08/11
【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨限時特價售$135/50個
【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩
今日
【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩
台灣製口罩實為大陸產? 台灣關務署單日查獲7千個大陸假口罩
今日
台灣製口罩實為大陸產? 台灣關務署單日查獲7千個大陸假口罩
網上購物 著數優惠 健康問題 健康美容 疫情 口罩 台灣

下一篇文章

【內地調查】微信或從 App Store 下架！中國 94％ 用戶為保微信寧棄 iPhone
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹