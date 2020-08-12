  • 28°C
香港時間 : 2020812日 (三) 03:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

台灣製口罩實為大陸產? 台灣關務署單日查獲7千個大陸假口罩

業界頭條 03:34 2020/08/12

分享：

由於台灣口罩受各地市民歡迎，市面不時有假台灣「MIT」口罩出汲。根據台灣媒體指，台灣財政部關務署昨日通報，再查獲 13 宗共 7,350 個假台製口罩案件，查處口罩數量為近期單日最多。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

關務署指出，自 8 月起，署方特別加強偵查，每天皆查獲多宗假口罩案件。今次檢獲的 13 宗假口罩案件，檢取口罩數量為近日單日數量最多，全皆是大陸進口，相信主要供台灣本土銷售，可能目標是流向夜市攤商。消息指進口假口罩者全是個人，並非進口商，他們皆認為大陸假口罩成本低，所以有利可圖而犯險。

【其他內容】  【台灣人教路分真假】網購平台蝦皮疑售偽台製彩色口罩？ 兩招即分大陸製假「MIT 口罩」

【其他內容】 【3E>99%】日本白元快適口罩 網店售 $75/30

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】興眾不同! HK-M 推藍の舞/和の花特別花紋 Level2 口罩
2020/08/11
【附購買連結】興眾不同! HK-M 推藍の舞/和の花特別花紋 Level2 口罩
【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨限時特價售$135/50個
2020/08/11
【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨限時特價售$135/50個
【疫市營商】口罩慶佳節? 香港口罩廠 Mask X 推中秋月餅口罩套裝
今日
【疫市營商】口罩慶佳節? 香港口罩廠 Mask X 推中秋月餅口罩套裝
偽造 網上購物 網購平台 著數優惠 疫情 口罩 台灣

下一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹