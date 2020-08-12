台灣製口罩實為大陸產? 台灣關務署單日查獲7千個大陸假口罩

由於台灣口罩受各地市民歡迎，市面不時有假台灣「MIT」口罩出汲。根據台灣媒體指，台灣財政部關務署昨日通報，再查獲 13 宗共 7,350 個假台製口罩案件，查處口罩數量為近期單日最多。



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關務署指出，自 8 月起，署方特別加強偵查，每天皆查獲多宗假口罩案件。今次檢獲的 13 宗假口罩案件，檢取口罩數量為近日單日數量最多，全皆是大陸進口，相信主要供台灣本土銷售，可能目標是流向夜市攤商。消息指進口假口罩者全是個人，並非進口商，他們皆認為大陸假口罩成本低，所以有利可圖而犯險。

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