【疫市營商】口罩慶佳節? 香港口罩廠 Mask X 推中秋月餅口罩套裝

早前不少商戶都藉口罩促銷商品，不過近來連香港口罩廠都改變策略，開始藉其他產品幫助促銷口罩，尤其趁中秋這旺季促銷。例如 Mask X 正推出中秋限量禮盒套裝。



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今次 Mask X 推出的中秋限量套裝，特別提供專為中秋節而製作的別注版口罩：宇宙紫 x 月球灰。每盒 30 個獨立包裝口罩提供 15 個宇宙紫＋15個月球灰口罩。中秋限量套裝更提供不少產品，包括口罩、消毒滅菌噴霧、月餅和茶。

中秋別注版口罩規格

-30個獨立包裝口罩（15個宇宙紫＋15個月球灰）

宇宙紫 ：白色面，配紫色耳繩

月球灰 ：白色面，配灰色耳繩

-ASTM Level 2, EN14683 TypeIIR

-BFE ≥99%, PFE ≥99%

-成人尺寸為170mm X 95mm；中童尺寸為145mm X 90mm

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禮盒組合1：

中秋別注版成人口罩一盒 + 中秋防疫禮盒

原價 $396 >優惠價 $338

包括：

-中秋別注版成人口罩一盒

-中秋防疫禮盒

▲ MaskX中秋別注版成人口罩一盒 + 中秋防疫禮盒

禮盒組合2：

中秋別注版成人＆中童口罩各一盒+中秋防疫禮盒

原價 $504 > 優惠價 $418

包括：

-中秋別注版成人口罩一盒

-中秋別注版中童口罩一盒

-中秋防疫禮盒

▲ MaskX中秋別注版成人＆中童口罩各一盒+中秋防疫禮盒

中秋防疫禮盒內容：

1.Mask X型格撞色成人口罩 7片裝

2.Aqua Pro+Tech 無酒精消毒滅菌噴霧60ml

3.「臻」酥皮奶皇月餅 （兩件）

4.「玉茶Yuk Cha」小茶罐

▲ MaskX 中秋防疫禮盒

訂購詳情



截單日：2020年8月31日

(如最終缺貨，本店會為客人進行全數退款)

彈性送貨安排（特設兩個發貨時間）：

A首輪：預計於9月第三週寄出

B次輪：預計於9月第四週寄出

＊請於落單時在「訂單備註」註明，如沒有註明則當作首輪＊

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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