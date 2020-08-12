  • 28°C
香港時間 : 2020812日 (三) 03:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內地調查】微信或從 App Store 下架！中國 94％ 用戶為保微信寧棄 iPhone

行內熱話 02:34 2020/08/12

分享：

隨著中美關係緊張，不但 TikTok 或會被美國禁用，近日美國總統特朗普更宣布將禁止美國企業與微信（WeChat）交易。若微信被禁用後，Apple 的應用程式商店或將無法下載微信。有內地調查顯示，94% 的受訪者會為了繼續使用微信，而改用其他手機。

【疫市營商】栢麗購物大道近半關門　缺遊客店愈名牌消失得愈快

一旦微信被美國禁用，未來 Apple 的應用程式商店 Apple Store 將無法提供微信與使用者下載。然而，微信在內地卻是十分普及，根據統計，中國擁有 14 億人口， 微信用戶超過 8 億，佔了人口數目將近六成。對於內地民眾而言，微信是使用智能電話必須下載的應用程式之一，不論用作通訊，還是付款購物，都是生活中不可或缺的一部分。因此，蘋果禁用微信亦令大陸網民陷入「蘋果和微信二選一」的討論。

有內地網民在微博上發起「蘋果和微信二選一，你會選誰？」的調查。據中國互聯網技術公司《網易》指出，截至周日下午總共有 85.6 萬人參與了調查，結果顯示有 80.8 萬人會為了使用微信而選擇換手機，占比超過94%，只有不足 6% 的人會選擇卸載微信。有網民表示蘋果比起其他手機品牌的優勢已相對下降，換手機不是一個問題，而且微信已經成為中國人的一種生活方式，卸載微信會比起換掉蘋果手機帶來更大的不便。甚至有網民認為問這個問題的根本就不是中國人。

【中美貿戰】港產變國貨？中小企品牌：「Made in China」香港美髮品牌恐失優勢

【3E>99%】日本白元快適口罩 網店售 $75/30個

撰文 : 張文啟

相關文章

【疫市營商】美國制裁影響香港出口營商？青年工業家：應把握自身優勢配合國策
2020/08/11
【疫市營商】美國制裁影響香港出口營商？青年工業家：應把握自身優勢配合國策
【SME學堂】3 種擺法商品更好賣！識貨架心理學吸引顧客買更多
2020/08/11
【SME學堂】3 種擺法商品更好賣！識貨架心理學吸引顧客買更多
香港製造商品日後出口美國需標記「中國製造」 或損「Made in Hong Kong」美譽？
2020/08/11
香港製造商品日後出口美國需標記「中國製造」 或損「Made in Hong Kong」美譽？
Apps商店 手機Apps 科技軟件 中美關係 中國 美國 Apple 微博 App Store 微信

下一篇文章

【附分店資料】韓國製造 Planzero KF94 口罩 日本城超抵價 $6.9 即時發售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹