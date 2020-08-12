【內地調查】微信或從 App Store 下架！中國 94％ 用戶為保微信寧棄 iPhone

隨著中美關係緊張，不但 TikTok 或會被美國禁用，近日美國總統特朗普更宣布將禁止美國企業與微信（WeChat）交易。若微信被禁用後，Apple 的應用程式商店或將無法下載微信。有內地調查顯示，94% 的受訪者會為了繼續使用微信，而改用其他手機。

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一旦微信被美國禁用，未來 Apple 的應用程式商店 Apple Store 將無法提供微信與使用者下載。然而，微信在內地卻是十分普及，根據統計，中國擁有 14 億人口， 微信用戶超過 8 億，佔了人口數目將近六成。對於內地民眾而言，微信是使用智能電話必須下載的應用程式之一，不論用作通訊，還是付款購物，都是生活中不可或缺的一部分。因此，蘋果禁用微信亦令大陸網民陷入「蘋果和微信二選一」的討論。

有內地網民在微博上發起「蘋果和微信二選一，你會選誰？」的調查。據中國互聯網技術公司《網易》指出，截至周日下午總共有 85.6 萬人參與了調查，結果顯示有 80.8 萬人會為了使用微信而選擇換手機，占比超過94%，只有不足 6% 的人會選擇卸載微信。有網民表示蘋果比起其他手機品牌的優勢已相對下降，換手機不是一個問題，而且微信已經成為中國人的一種生活方式，卸載微信會比起換掉蘋果手機帶來更大的不便。甚至有網民認為問這個問題的根本就不是中國人。

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