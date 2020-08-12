【疫市營商】栢麗購物大道近半關門　缺遊客店愈多名牌消失得愈快

疫情肆虐，旅客大減，曾是遊客購物熱點的尖沙咀栢麗購物大道在新冠肺炎疫情下受到重大打擊，SME.hket 記者走訪當地發現大量店舖拉閘，服飾零售店更屬重災區，一半拉閘，餘下的小部分商店亦有不少貼出了「搬遷」、「一件不留」等告示。

▲ 尖沙咀栢麗購物大道有不少服飾店結業。

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栢麗購物大道分成好幾段，近尖沙咀地鐵站 A 出口的路段主要是金飾珠寶店，大都正常營業，只有零星店舖拉閘，但其餘地段便有不少店舖拉閘，最嚴重的地段甚至有連續 5、6 間店舖關門。在鞋店工作十多年的 Cherry 說：「栢麗大道主打遊客生意，又以內地人為主，佔差不多 9 成。新冠肺炎疫情下內地旅客近乎零，很多店舖已撐不下去，多數只有大公司能頂得住，但更多商店決定離場。」

▲ 栢麗購物大道部分地段十室九空。

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服飾店店員李小姐直言，栢麗大道人流最少比之前少了一半，此情況早在兩、三個月前開始，陸續有店鋪捱不住需要結業。她說：「也可能是租約期滿，最後決定不續租。附近結業得最多的店舖通常都是名牌服飾、名牌鞋店。倒是價錢較親民的品牌可以靠本地客再支撐多一會。」

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