  • 29°C
香港時間 : 2020812日 (三) 09:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】栢麗購物大道近半關門　缺遊客店愈名牌消失得愈快

業界頭條 08:45 2020/08/12

分享：

疫情肆虐，旅客大減，曾是遊客購物熱點的尖沙咀栢麗購物大道在新冠肺炎疫情下受到重大打擊，SME.hket 記者走訪當地發現大量店舖拉閘，服飾零售店更屬重災區，一半拉閘，餘下的小部分商店亦有不少貼出了「搬遷」、「一件不留」等告示。

尖沙咀栢麗購物大道有不少服飾店結業。

【相關文章】旅行社籲政府加快第二期保就業計劃審批　擴大業界生存空間

栢麗購物大道分成好幾段，近尖沙咀地鐵站 A 出口的路段主要是金飾珠寶店，大都正常營業，只有零星店舖拉閘，但其餘地段便有不少店舖拉閘，最嚴重的地段甚至有連續 5、6 間店舖關門。在鞋店工作十多年的 Cherry 說：「栢麗大道主打遊客生意，又以內地人為主，佔差不多 9 成。新冠肺炎疫情下內地旅客近乎零，很多店舖已撐不下去，多數只有大公司能頂得住，但更多商店決定離場。」

栢麗購物大道部分地段十室九空。

【相關文章】人流回復暢旺但吉舖多　葵涌廣場商戶趁平租開舖

服飾店店員李小姐直言，栢麗大道人流最少比之前少了一半，此情況早在兩、三個月前開始，陸續有店鋪捱不住需要結業。她說：「也可能是租約期滿，最後決定不續租。附近結業得最多的店舖通常都是名牌服飾、名牌鞋店。倒是價錢較親民的品牌可以靠本地客再支撐多一會。」

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】美國制裁影響香港出口營商？青年工業家：應把握自身優勢配合國策
2020/08/11
【疫市營商】美國制裁影響香港出口營商？青年工業家：應把握自身優勢配合國策
香港製造商品日後出口美國需標記「中國製造」 或損「Made in Hong Kong」美譽？
2020/08/11
香港製造商品日後出口美國需標記「中國製造」 或損「Made in Hong Kong」美譽？
疫情 商業營銷 旅遊設施 限聚令 零售 尖沙咀 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

台灣製口罩實為大陸產? 台灣關務署單日查獲7千個大陸假口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹