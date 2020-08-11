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【附購買連結】興眾不同! HK-M 推藍の舞/和の花特別花紋 Level2 口罩

行內熱話 21:28 2020/08/11

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香港口罩科技有限公司 HK-M 表示，8 月12 日中午 12 時，將發售新的花紋口罩第二彈同第三彈。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

新推出的花紋口罩為藍の舞和和の花，兩款設計是日本和式風格作創作概念，設計獨特，極適合愛和風的女士使用。

口罩不但支援 Level 2 規格，更採用1+1納米透氣技術，廠方指連續配戴 4 小時以上也可覺得焗促。此外，口罩更採高頻率超聲波自動釘耳繩技術，令耳繩焊位更牢固、更堅韌。

HK-M 推和風特別花紋口罩

HK-M 口罩規格

-ASTM F2100 LEVEL2
-BFE99% 
-PFE99% 
-VFE99% 

花紋系列口罩售價:$125/25片

HK-M 推和風特別花紋口罩

【附購買連結】台灣製造南六醫用口罩 網店限時特價售$69/50個

 口罩購買連結<<<

【其他內容】 平過理的自己賣! 良心藥房賣港產理的Level 3口罩 $128/50個

【其他內容】 【附分店資料】韓國製造 Planzero KF94 口罩 日本城超抵價 $6.9 即時發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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