【附購買連結】興眾不同! HK-M 推藍の舞/和の花特別花紋 Level2 口罩

香港口罩科技有限公司 HK-M 表示，8 月12 日中午 12 時，將發售新的花紋口罩第二彈同第三彈。

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新推出的花紋口罩為藍の舞和和の花，兩款設計是日本和式風格作創作概念，設計獨特，極適合愛和風的女士使用。

口罩不但支援 Level 2 規格，更採用1+1納米透氣技術，廠方指連續配戴 4 小時以上也可覺得焗促。此外，口罩更採高頻率超聲波自動釘耳繩技術，令耳繩焊位更牢固、更堅韌。

▲ HK-M 推和風特別花紋口罩

HK-M 口罩規格

-ASTM F2100 LEVEL2

-BFE99%

-PFE99%

-VFE99%

花紋系列口罩售價:$125/25片

▲ HK-M 推和風特別花紋口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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