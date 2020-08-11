【中美貿戰】港產變國貨？中小企品牌：「Made in China」香港美髮品牌恐失優勢

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美國將要求「香港製造（Made in Hong Kong）」的進口產品改用「中國製造（Made in China）」標籤，此取消香港特殊地位的進一步措施。不少中小企就算承擔高成本亦要堅持香港製造這金漆招牌惜，故新措施對他們來說可謂噩耗。
Hong Kong Home Brew 於 2016 年成立，專營自家製男士髮型產品。創辦人馮家富（Gary）指全部原材料皆由美國進口，但產品全程在香港生產：「雖然只用美國材料，但我敢說香港只有我們是 Hong Kong Home Brew 本地髮泥自釀品牌。」
馮家富透露，內地並非沒有同類原材料，惟品質參差無法符合他的要求，他笑言：「如果在內地做髮泥，在上面採購材料，再完全在上面生產的話，成本能壓到非常低，甚至壓到 5 元一瓶都可以。但那種質素我絕不會賣給人，自己也不會用。」
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對於港產貨品將要標籤為 Made in China ，馮家富嘆息更改包裝都是小事，最怕的是新措施會讓港產貨品的特色蕩然無存。他解釋，香港和中國內地是不同的市場，香港有其自身獨特價值，新措施卻無視兩地差異，對於堅持香港製作保證最好品質的中小企來說是非常壞的消息。
馮家富嘆息，新措施事實上是中美兩國博弈，作為小商戶只能逆來順受，才可能解決出口這個問題。
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撰文 : 陳文政