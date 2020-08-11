【港產變國貨】港產品牌優勢成絕響？本地老字號：有口碑不怕美國措施影響

美國日前宣布，強制香港生產的貨品標明須原產地為中國，措施將於日內刊憲於聯邦公報生效。在本港開業已超過 67 年的衣物品牌「雞仔嘜」，認為品牌在香港歷史悠久，認為措施不會對品牌造成影響。

措施對品牌未有影響 歷史悠久是信心保證

雞仔嘜第 4 代接班人、總經理譚天逸表示，估計對製造商或品牌的影響較大，因為他們需要將出口到美國的香港製造產品標明「中國製造」。她續指，品牌網店不時會收到外國定單，但現時公司的海外客戶大部分是移民的香港人，熟悉「雞仔嘜」是歷史悠久港產品牌，是因此她不擔心有關措施對其影響。

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▲ 雞仔嘜總經理譚天逸

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暫停香港特殊待遇 禁軍民兩用科技出口

美國當局表示，任何產品除了豁免列明原產地的貨品，任何輸入美國國內的港產貨品必須標明其原產地為中國，並將於刊憲後設 45 日過渡期予受影響人士，實施通告列明的新安排。美國商務部日前宣布，將暫停實施給予香港特殊待遇的規定，包括出口許可證豁免；7 月起終止對香港輸出國防設備，並限制軍民兩用科技出口（dual-use technology）到香港。

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